Rețeta Spaniei. Cum a reușit Madridul să ajungă lider economic în Europa și să primească puncte de la toate cele trei agenții de rating

Guvernul Spaniei a bifat recent o „triplă reușită” după ce toate cele trei mari agenții internaționale de rating, Fitch, Moody’s și S&P, au îmbunătățit evaluările țării. FOTO: Getty Images

Guvernul Spaniei a bifat recent o „triplă reușită” după ce toate cele trei mari agenții internaționale de rating, Fitch, Moody’s și S&P, au îmbunătățit evaluările țării, motivele invocate fiind perspective economice favorabile și îmbunătățiri pe piața muncii. Spania se detașează clar drept lider de creștere în rândul economiilor din regiune, susținută de investițiile străine și de imigrație, scrie CNBC.

Guvernul de la Madrid a primit un nou impuls din partea agențiilor de rating, după ce Fitch și Moody’s s-au alăturat S&P în ridicarea calificativelor acordate economiei spaniole. Această „triplă” îmbunătățire vine în contextul în care economia Spaniei continuă să depășească ritmul de creștere al celorlalte state europene, iar guvernul și banca centrală au revizuit recent în sus prognozele pentru 2025.

Fitch a revizuit vineri în sus ratingul pe termen lung al Spaniei la „A”, de la „A-”, invocând perspective economice favorabile. „Câștigurile recente de productivitate, creșterea salarială moderată și prețurile relativ scăzute la energie au sporit competitivitatea externă și au consolidat bilanțurile externe private”, a transmis Fitch într-un comunicat. Agenția a adăugat că se așteaptă ca economia Spaniei să rămână rezilientă, „susținută de expunerea limitată la tarifele americane și de procesul continuu de reducere a datoriei externe nete”.

Moody’s a îmbunătățit, de asemenea, săptămâna trecută ratingul Spaniei cu o treaptă, la „A3” de la „Baa1”, precizând că decizia reflectă opinia sa conform căreia forța economică a Madridului se îmbunătățește datorită unui model de creștere mai echilibrat, progreselor de pe piața muncii și unui sector bancar mai solid.

Economia Spaniei traversează o perioadă de expansiune susținută, impulsionată de investițiile străine, turism și imigrație. Guvernul a anunțat la începutul acestei luni că se așteaptă la o creștere a produsului intern brut (PIB) de 2,7% în acest an, în creștere față de prognoza anterioară de 2,6% și semnificativ peste estimarea de 1,2% pentru zona euro în ansamblu.

Tot la începutul lunii, S&P Global a acordat și ea o îmbunătățire a ratingului Spaniei, invocând „îmbunătățiri notabile” ale bilanțului țării și o rezistență sporită la șocuri economice.

„Reformele structurale vor fi adevărata provocare”

Judith Arnal, cercetător principal la Elcano Royal Institute, un think tank din Madrid, a declarat că Spania a devenit în ultimii ani liderul clar al creșterii economice din zona euro.

„Creșterea Spaniei s-a bazat nu doar pe turismul în plină expansiune, ci și pe servicii dinamice non-turistice, precum afacerile, telecomunicațiile și IT-ul. Acest lucru marchează o schimbare în modelul de creștere al țării, arătând că Spania are companii competitive capabile să exporte dincolo de sectoarele tradiționale”, a declarat Arnal pentru CNBC, prin e-mail.

„Creșterea a fost, de asemenea, strâns legată de dinamica demografică și de crearea de locuri de muncă. Peste jumătate dintre locurile de muncă create din 2020 au fost ocupate de imigranți, ceea ce a susținut expansiunea PIB-ului total, dar a însemnat că PIB-ul pe cap de locuitor a avansat mai lent. Acest lucru reflectă un model de creștere mai extensiv decât intensiv”, a adăugat ea.

Privind spre viitor, Arnal a spus că, deși incertitudinea politică nu a împiedicat Spania să conducă creșterea în zona euro, performanța economică a țării ar putea fi și mai bună cu o stabilitate mai mare.

„Guvernul Spaniei este dornic să prezinte această perioadă de creștere ridicată, dar consolidarea fiscală și reformele structurale vor fi adevărata provocare pe termen mediu”, a subliniat Arnal.