Reuters: Momentul în care satelitul "inspector" al Rusiei a hărţuit unul finlandez în spaţiu a fost un exerciţiu de atac

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Satelitul militar Kosmos-2612, care s-a apropiat periculos de mult de un satelit aparținând companiei finlandeze ICEYE în octombrie, ar fi putut exersa un atac asupra acestuia, relatează Reuters , citându-l pe analistul american în domeniul apărării Greg Gillinger. Potrivit acestuia, alți doi sateliți ruși se apropie de un alt satelit ICEYE, care aparţin companiei care furnizează imagini Ucrainei. „Pare o repetiție a atacului”, a declarat Gillinger, un fost ofițer de informații al Forțelor Aeriene SUA care lucrează pentru Integrity ISR.

În 17 octombrie, Kosmos-2612 a început apropierea de satelitul radar X36, operat de ICEYE. Conform datelor furnizate de compania americană LeoLabs și specialistul olandez Marco Langbroek, distanța dintre sateliți era cuprinsă între unu și cinci kilometri. După apropiere, Kosmos-2612 s-a îndepărtat la aproximativ 400 km de X36. Alți doi sateliți ruși din aceeași constelație se apropie de orbita lui X37, un alt satelit ICEYE. ICEYE a confirmat că X36 continuă să funcționeze, iar constelația de sateliți a companiei este capabilă să reziste pierderii unor sateliți individuali.

Potrivit lui Gillinger, o astfel de apropiere nu este necesară pentru supraveghere sau interferențe radio. Analistul consideră că armata rusă ar fi putut să-și testeze capacitățile de a viza satelitul. „Aceasta este cea mai agresivă poziție a Rusiei față de sateliții altei țări pe care am observat-o vreodată”, a spus el.

Secretarul de stat adjunct al SUA, Thomas DiNanno, a numit manevrele satelitului rusesc periculoase. El a spus că acestea sunt în concordanță cu utilizarea armelor orbitale. Expertul Michael Bohnert de la RAND Corporation a numit incidentul „intimidare spațială” și a avertizat că o coliziune a unui satelit ar putea declanșa o reacție în lanț a deșeurilor spațiale.

Kosmos-2612 este unul dintre cei șase sateliți militari lansați de Rusia în aprilie 2026. Datele publice îl menționează ca vehicul de întreținere a sateliților. În luna mai, patru sateliți ruși s-au apropiat de X36. ICEYE și-a modificat apoi orbita, determinând sateliții ruși să înceapă manevrele, potrivit directorului general al companiei, Rafal Modrzewski.

ICEYE cooperează cu Ucraina din 2022. Compania furnizează armatei ucrainene imagini radar, care pot fi obținute noaptea și în condiții de nori denși. În 2026, părțile au anunțat o extindere a cooperării. Moscova a avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali ar putea deveni ținte pentru atacuri de represalii dacă aceștia ajută Forțele Armate Ucrainene.