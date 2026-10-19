Incident în spațiu: Un satelit militar „inspector” al Rusiei a „hărțuit” un satelit finlandez care furnizează date armatei ucrainene

Pe 19 octombrie, după o serie de manevre ale satelitului militar Cosmos-2612, distanța dintre acesta și satelitul finlandez s-a micșorat la 26 de metri. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un satelit militar rusesc, cunoscut și sub denumirea de „satelit inspector”, s-a apropiat zilele trecute periculos de mult de un satelit finlandez care furnizează imagini de înaltă rezoluție Ucrainei, în ceea ce experții din domeniu consideră că a fost o manevră intenționată, care să arate capacitatea sateliților ruși de monitorizare ori interferare a activității altor sateliți aflați pe orbită, informează publicația rusă Kommersant.

Astfel, pe 17 octombrie, satelitul militar rus Cosmos-2612, care face parte din grupul Rassvet al Ministerului Apărării, a început să se apropie de satelitul finlandez ICEYE-X36.

Potrivit companiei americane LeoLabs, care monitorizează obiectele spațiale de pe orbita terestră, la un moment dat, distanța dintre cei doi sateliți s-a micșorat la aproximativ 4,8 kilometri.

Ulterior, observatorul satelitar olandez Marco Langbroek a estimat această distanță la doar 1-2 km.

Conform analizei Integrity ISR, Cosmos-2612 și-a modificat traiectoria și a coborât pe o orbită mai joasă, ajustându-și parametrii astfel încât să-și alinieze planul orbitei cu cel al satelitului finlandez.

Pe 19 octombrie, după o serie de manevre ale Cosmos-2612, distanța s-a micșorat la 26 de metri, notează Moscow Times.

Viteza relativă a Cosmos-2612, față de satelitul finlandez, a fost astfel redusă până a ajuns la zero – ceea ce înseamnă că a ajuns să deplasează cu aceeași viteză ca satelitul finlandez care furnizează Kievului informații prețioase.

Sateliții ruși au mai „inspectat” în trecut satelitul finlandez care furnizează Kievului imagini de înaltă rezoluție

Belinda Marchand de la compania americană Slingshot Aerospace, a explicat pentru Reuters că astfel de manevre sunt specifice pentru testarea capacităților sateliților militari ruși de a interfera cu activitățile altor sateliți. În același context, șeful Comandamentului Spațial German, Michael Traut, a avertizat că astfel de acțiuni ar putea amenința constelațiile comerciale de sateliți, chiar și în lipsa unui „atac” direct asupra unuia dintre ei: astfel de manevre, forțează sateliții vizați să-și schimbe traiectoria și să-și consume astfel combustibilul folosit în astfel de manevre, ceea ce le reduce durata de viață.

ICEYE este o companie americano-finlandeză, fondată în Finlanda în 2014, care dezvoltă și operează sateliți radar de observație a Pământului. Sateliții ICEYE sunt echipați cu radar cu apertură sintetică (SAR) pentru a capta imagini atât în timpul nopții sau prin nori.

Compania colaborează activ cu Kievul din 2022. ICEYE furnizează imagini satelitare de înaltă rezoluție de pe orbită, pe care armata ucraineană le folosește apoi în scopuri de recunoaștere. În 2026, părțile au convenit să extindă parteneriatul, a anunțat ICEYE pe site-ul său.

Acesta nu a fost primul astfel de incident în care „sateliții inspector” ai Rusiei au făcut astfel de manevre: în mai, potrivit Forțelor Spațiale ale SUA, patru sateliți ruși s-au apropiat de satelitul finlandez. Șeful ICEYE, Rafal Modrzewski, a declarat apoi pentru Reuters că compania și-a ajustat orbita satelitului, la care partea rusă a răspuns cu noi manevre.

Expertul militar de la centrul de cercetare al RAND Corporation, Michael Bonert, a calificat manevrele satelitului rusesc drept o „hărțuire spațială” și demonstrație de forță extrem de periculoasă. „Dacă doi sateliți se ciocnesc, ar putea apărea o reacție în lanț (cunoscută sub denumirea de efect Kessler - resturile unui satelit devin, la rândul, proiectile care ajung să lovească și să distrugă alți sateliți - n.r.)”.