Revoltă în R. Moldova din cauza problemelor economice. Noul premier vrea să repornească economia, dar e obligat să „stingă incendii”

Republica Moldova se confruntă cu o stare de neliniște populară accentuată în ultima perioadă, mai ales din cauza situației economice dificile, provocată de războaiele din Ucraina și Iran și de o încetinire a economiei cauzată de criza energetică, scrie DW, miercuri.

La Chișinău sunt organizate proteste ale profesorilor, prețurile la combustibili cresc zilnic, stațiile de alimentare nu au motorină, iar, din cauza crizei hidrologice, sistemul energetic este în pragul unei crize.

Banca Națională a Moldovei estimează și o inflație în creștere, ea urmând să ajungă până la 9,2% până la sfârșitul anului.

De asemenea, prognoza de creștere economică a fost redusă de la 2,2% la 1,8%.

Tofan: Bugetul nu are resurse

Deși noul guvern Tofan fusese învestit cu un plan de repornire a economiei, principala sa activitatea la început de mandat a fost să „stingă incendiile” din zona socială și economică.

Premierul și mai mulți miniștri ai săi au ieșit în fața profesorilor protestatari adunați în fața clădirii guvernului pentru a le spune că „bugetul nu are resurse”.

Profesorii cereau autorităților să-și respecte angajamentul de a crește salariile începând cu 1 septembrie.

Președinta Maia Sandu anunțase că guvernul nu va putea să facă aceste creșteri de salarii din cauza situației economice dificile.

„Lucrurile stau prost la capitolul bugetar. Sunt de trei săptămâni în această funcție. Recunosc că vin cu un sentiment de vină, pentru că înțeleg dezamăgirea și furia voastră. Aveți tot dreptul să fiți furioși.

Mi-am promis când am venit în rolul de prim-ministru că nu o să fiu populist și o să comunic oamenilor lucrurile așa cum sunt.

Lucrurile stau prost la capitolul bugetar, vreau să spun direct, iar când dăm un leu într-o direcție trebuie să înțelegem de unde îl luăm. (...)

Îmi pare rău că începem această guvernare cu un protest al profesorilor. Voi meritați mai mult. Eu vreau să investim în educație, dar pentru ca să investim în educație trebuie să pornim economia”, le-a spus premierul moldovean protestatarilor.

După întâlnirea cu profesorii, el a susținut o conferință de presă la care și-a cerut scuze că guvernul nu poate crește salariile din septembrie, așa cum a promis precedentul, și a spus că majorările vor fi operate din 1 ianuarie 2027, atunci când va intra în vigoare noua lege a salarizării

Totuși, ca măsură compensatorie, guvernul le va oferi, în luna octombrie, tuturor bugetarilor cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei moldovenești (1000 de euro), o plată unică oscilând între 2000 (100 de euro) și 4000 de lei moldovenești (200 de euro) în funcție de domeniu.

După majorarea din ianuarie 2027, salariul profesorilor în Republica Moldova ar urma să crească cu 10%-15% - adică ar urma să ajungă la echivalentul a aproximativ 600 de euro. Un bucătar ar urma să primească aproximativ 475 de euro, un asistent medical 535 de euro, iar un polițist 700 de euro.

Agitație alimentată de propaganda pro-rusă

Există o nemulțumire profundă și printre fermieri, care amenință și ei cu proteste după ce guvernul moldovean a decis să permită tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată a R. Moldova.

Guvernul moldovean a oferit, săptămâna trecută, o reducere de 50% pentru tranzitul mărfurilor din Ucraina, iar fermierii se tem că cerealele ucrainene vor inunda piața locală, iar ei vor fi nevoiți să-și vândă producția la prețuri mici.

Subiectul a fost inflamat masiv de opoziție putinistă de la Chișinău, iar guvernul a întârziat să explice că tranzitul grânelor ucrainene nu înseamnă import și nu pune producția moldovenească în concurență directă cu produsele ucrainene. Ele doar vor tranzita Moldova, fără a fi descărcate și vândute pe teritoriul țării, rămânând sub supraveghere vamală până la ieșirea din țară.

Transporturile sunt monitorizate electronic prin sistemul european NCTS. Cerealele ucrainene sunt transportate pe cale ferată prin Republica Moldova până în portul Constanța din România, de unde sunt exportate mai departe pe cale maritimă.

Oficialii din fruntea statului moldovean au încercat să explice situația. Președinta Maia Sandu a spus foarte clar că Ucraina nu-și va vinde produsele în Moldova, dar a precizat că „dacă Ucraina nu-și va putea vinde marfa și nu va avea bani să se apere, atunci noi o să avem probleme mai mari decât avem astăzi”.

„Sigur că trebuie să vedem cum facem așa încât să nu fie afectat sectorul nostru prea mult, dar în același timp nici nu putem întoarce spatele ucrainenilor care, iată, în fiecare noapte sunt bombardați și în fiecare zi se trezesc și merg și cresc grâne și rezistă ei și prin rezistența lor ne protejează și pacea noastră”, a spus președinta moldoveană.

Premierul Vasile Tofan susține că îngrijorările agricultorilor moldoveni privind tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova sunt neîntemeiate. El a dat asigurări că transportul mărfurilor ucrainene pe calea ferată va aduce doar beneficii economice Republicii Moldova și nu-i va afecta în niciun fel pe producătorii autohtoni. Tofan a spus că se va întâlni totuși cu fermierii care au anunțat proteste pentru vineri, pentru că „există foarte multă dezinformare pe acest subiect”.