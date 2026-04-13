Robert Fico, aliat-cheie al lui Orban, l-a felicitat pe Peter Magyar: Sunt pregătit pentru o cooperare intensă

Premierul Slovaciei, Robert Fico, l-a felicitat luni pe noul lider al Ungariei, Peter Magyar, declarând că este pregătit pentru "o cooperare intensă" şi şi-a exprimat totodată recunoştinţa faţă de prim-ministrul demisionar, Viktor Orban, după surpriza electorală majoră, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Fico, aliat-cheie care îl susţinuse pe Orban în campania electorală, a declarat că Slovacia este pregătită pentru relaţii strânse cu noua conducere de la Budapesta şi că o acţiune comună în vederea protejării intereselor energetice rămâne un obiectiv.



Viktor Orban a pierdut puterea în urma alegerilor de duminică, după 16 ani cât s-a aflat la guvernare, în timp ce Magyar şi nou-înfiinţatul său partid de centru-dreapta, Tisza, au obţinut o majoritate confortabilă de locuri în parlament.



"Cu tot respectul, iau act de decizia cetăţenilor Ungariei... şi sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru al Ungariei, pe care îl felicit pentru rezultatul alegerilor", a declarat Fico într-un comunicat.



Sub conducerea lui Fico, care a revenit la putere în 2023, Slovacia a fost un aliat apropiat al Ungariei, ambele ţări vecine menţinând relaţii cordiale cu Moscova, opunându-se sancţiunilor Uniunii Europene şi continuând să achiziţioneze petrol şi gaze din Rusia.



Ambele părţi au încercat să restabilească fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba, nefuncţională de la sfârşitul lunii ianuarie, după avariile suferite pe tronsonul ucrainean, despre care Kievul a declarat că au fost provocate de un atac rusesc.



Fico a spus că el crede că Slovacia, Ungaria şi Europa Centrală sunt interesate în continuare de reluarea funcţionării oleoductului, adăugând că acţiunea comună cu Ungaria pentru "protejarea intereselor energetice" rămâne neschimbată ca obiectiv guvernamental.