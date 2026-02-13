Robert Kennedy Jr. spune că obișnuia să consume cocaină de pe capacul de toaletă: „Nu mi-e frică de germeni”

<1 minut de citit Publicat la 12:13 13 Feb 2026 Modificat la 12:13 13 Feb 2026

Robert Kennedy Jr. a vorbit deschis despre perioada în care era dependent de droguri. Foto: Getty Images

Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut joi într-un podcast că în tinereţe a consumat cocaină în exces, ajungând chiar să o prizeze de pe capacele de toaletă, scrie EFE, preluată de Agerpres.

Mărturisirea a avut loc în cadrul emisiunii This Past Weekend w/ Theo Von, prezentată de comedianul american Theo Von.

În timpul interviului, Kennedy a povestit că a participat la întâlniri pentru tratarea dependenţelor şi că, în timpul pandemiei de COVID-19, a continuat să ia parte la întâlniri faţă în faţă, deoarece credea că dependenţa sa reprezenta un risc mai mare decât virusul.

"Nu mi-e frică de germeni; obişnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă", a spus el, o declaraţie care a devenit rapid virală pe reţelele de socializare şi în mass media.

Kennedy a mai vorbit în trecut despre anii săi de dependenţă şi despre importanţa tratării dependenţelor, dar această mărturisire iese în evidenţă prin claritatea declaraţiilor sale.

Actualul secretar al sănătăţii a subliniat că experienţele sale trecute fac parte dintr-un proces de "învăţare".