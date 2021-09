Cine sunt cei 4 români care au murit în sângeroasele atacuri de la 9/11

Peste 90 de țări și-au pierdut cetățeni în atacurile de la World Trade Center.

NIST a estimat că se aflau aproximativ 17.400 de civili în complexul World Trade Center în momentul atacurilor, iar statisticile autorității portuare din New York și New Jersey arată că 14.154 de persoane erau de regulă în Turnurile Gemene înainte de 8:45 a.m.

Marea majoritate a celor de sub zona de impact au fost evactuați în siguranță, împreună cu 18 persoane aflate în zona de impact din turnul de sud.

1.366 de oameni aflați la etajele de impact sau deasupra acestora au murit în Turnul de Nord.

Conform raportului comisiei, sute de oameni au murit pe loc în urma impactului, iar restul au rămas în clădire și au murit după ce s-a prăbușit turnul.

600 de oameni au murit imediat sau au fost prinși sub dărâmăturile Turnului de Sud.

Cel puțin 200 de oameni au murit după ce au sărit din turnurile în flăcări, cum arată și fotografia „The Falling Man”, căzând pe străzi și pe acoperișurile clădirilor din apropiere la sute de metri dedesubt.

Eugen Gabriel Lazar s-a născut in anul 1974 și a emigrat in New York în anul 1985, împreună cu familia sa, din cauza opresiunilor regimului comunist din Romania acelei perioade

Copil curios, elev și student merituos, acesta a absolvit Summa Cum Laude Universitatea Coper Union din statul New York, obținând titlul de inginer. El era angajat ca programator al firmei de software eSpeed, ce avea sediul într-unul dintre Turnurile Gemene.

În momentul atacului, Eugen se afla în biroul său de la etajul 103 și aștepta un răspuns prin e-mail din partea iubitei sale, Siu.

Potrivit caracterizării realizate de cotidianul The New York Times, Eugen a fost o persoană curioasă.

"Mereu își punea întrebarea cum funcționează lucrurile, era în mod continuu în căutarea cunoașterii", spune Siu, prietena sa, designer grafic, pe care o cunoscuse cu ani în urm, în timpul unei excursii cu cortul.



Era fascinat de muzică și de felul în care aceasta este percepută de către oameni. Bucătar și brutar priceput, obișnuia să gătească mereu clatite împreuna cu Siu.

Pentru soţii Corina şi Alexandru Stan, 11 septembrie 2001 era a doua zi de când se întorseseră din concediu

Locuiau în Statele Unite din 1995, când câştigaseră „Loteria Vizelor”.

Corina și Alex se făceau mereu remarcați de către oamenii din jur prin seriozitatea și sârguința de care dădeau dovadă. Munceau foarte mult și se bucurau de ceea ce considerau a fi șansa de a putea trăi "visul american".

Trei etaje mai sus în acelaşi turn, Joshua Poptean supraveghea o echipă de muncitori în construcţii

„The New York Times” i-a dedicat, la o lună de la atentate, un material în care vorbeşte despre perfecţionismul şi profesionalismul pentru care colegii botezaseră un test cu numele „Testul Josh”.

Avea 37 de ani şi se mutase din România în Portland, alături de părinţii săi, pe când era doar un adolescent.

S-a integrat repede în ţara care l-a primit. A devenit un american patriot care s-a înrolat în Garda Naţională şi care la întâlnirile de familie de pe 4 iulie, ziua naţioanlă a Statelor Unite, era primul care se ridica şi cânta imnul naţional.

A fost taximetrist, s-a specializat în tâmplărie şi a crescut în ierarhia companiei pentru care lucra şi pe 11 septembrie. A ajuns să conducă proiecte, printre care şi unul pentru construirea unui bar aflat la etajul 106 din turnul de nord.

În acele clipe de groază, când a devenit clar că oraşul era sub asediu, şefii de la Bronx Builders au sunat, pe rând, la toţi şefii de şantiere din tot oraşul să oprească lucrările.

Când l-au sunat pe cel care se ocupa de lucrarea unde era şi Poptean au auzit că echipa nu a a mai avut timp să coboare. Continuaseră lucrările, peste program, când avionul a lovit turnul nordic.

