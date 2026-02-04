Românul arestat în Germania pentru sabotaj avea 15 conturi bancare. Anchetă privind posibile legături cu un serviciu secret

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au percheziționat locuința românului acuzat de sabotaj din Tulcea. FOTO: Hepta

Au apărut noi informații despre românul arestat în Germania, alături de un grec, pentru sabotarea a patru nave militare. Surse din anchetă spun că bărbatul care era vopsitor la șantierul naval avea nu mai puțin de 15 conturi bancare, potrivit Antena 3 CNN.

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au percheziționat locuința acestuia din Tulcea, iar autoritățile verifică acum dacă românul și grecul aveau legături cu vreun serviciu secret.

Potrivit anchetatorilor care au preluat acest caz complex, cei doi bărbați ar fi introdus peste 20 de kilograme de pietriș, dar și așchii metalice în motoarele navelor. Totodată, au perforat conducta de apă potabilă, au scos capacele rezervoarelor de combustibil și au dezactivat sistemele electronice de siguranță. Sabotajul a fost descoperit la timp, înainte ca navele să iasă în larg, astfel s-au evitat daune majore și chiar posibile riscuri pentru securitatea națională a Germaniei.

Ancheta este coordonată de Eurojust, cu implicarea autorităților din Germania, Grecia și România.

Cei doi suspecți au fost deja arestați ți, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă a existat un coordonator al acestei operațiuni și dacă au fost vizate și alte nave militare.