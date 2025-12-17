Rubio spune că nu-l va contracandida pe Vance la președinție în 2028: „Dacă participă, el va fi candidatul nostru și îl voi sprijini”

Foto: Getty Images

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a exclus, miercuri, posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Dacă JD Vance candidează la preşedinţie, el va fi candidatul nostru şi eu voi fi una dintre primele persoane care îl vor sprijini”, a spus şeful diplomaţiei americane într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, împreună cu mai mulţi membri ai cabinetului preşedintelui Trump.

Rubio, în vârstă de 54 de ani, şi Vance, în vârstă de 41 de ani, sunt consideraţi principalii aspiranţi la succesiunea lui Trump, care nu va fi eligibil pentru realegere în 2028 după ce îşi va fi încheiat cele două mandate permise de Constituţia Statelor Unite.

Deşi Trump a sugerat că ar avea de gând să caute o soluţie astfel încât să poată candida pentru încă un mandat, într-o declaraţie din octombrie el a sprijinit ideea ca Vance şi Rubio să candideze amândoi la alegerile preliminare republicane în anul 2028, fără a spune pe cine ar dori ca în final să devină preşedinte şi vicepreşedinte. „Cred că, dacă vreodată ei ar forma o echipă, (Rubio şi Vance - n. red.) ar fi de neoprit", a mai spus actualul lider de la Casa Albă.

În acelaşi interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a spus că Trump nu are nicio intenţie să încalce al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, care îl împiedică să candideze din nou, susţinând că el doar „se distrează” făcând comentarii pe această temă.

Marco Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a fost un vizibil senator republican din 2010 până în 2015. El a candidat în 2016 la nominalizarea prezidenţială a partidului său, dar a fost învins de Trump după o campanie marcată de conflicte verbale virulente între ei.

Înaintea alegerilor din 2024, numele lui Rubio a fost vehiculat drept posibil candidat la vicepreședinte, în tandem cu Trump, dar acesta l-a ales, totuşi, pe Vance, după presiuni ale celor doi fii ai săi. În compensaţie, după preluarea mandatului, actualul preşedinte l-a numit secretar de stat pe Rubio, care a devenit, astfel, primul şef al diplomaţiei SUA de origine latino-americană.

JD Vance, fost senator de Ohio, s-a remarcat în 2016 odată cu publicarea memoriilor sale, în care îşi povesteşte copilăria petrecută într-o comunitate albă din clasa muncitoare, afectată de dezindustrializare şi sărăcie. Deşi iniţial a spus că niciodată nu-l va susţine pe Trump, comparându-l chiar cu Hitler, în cele din urmă s-a alăturat acestuia, renunțând la orice pretenție de consecvență politică.