Rumen Radev explică de ce a retras Bulgaria din „Coaliția de Voință”: Trezirea strategică trebuie să înceapă cu negocieri pentru pace

Radev a anunțat că Bulgaria nu se va alătura unui format orientat spre acordarea unui sprijin militar suplimentar Kievului.Foto: Getty Images

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că „trezirea strategică” a Uniunii Europene trebuie să înceapă prin negocieri pentru pace și dezvoltarea unui nou sistem de securitate. Acesta a fost motivul pentru care Bulgaria a decis să se retragă din „Coaliție de Voință”, care a avut loc marți la Paris, a explicat prim-ministrul bulgar în fața Consiliului de Miniștri, potrivit Agerpres.

„Trezirea strategică trebuie să înceapă prin eforturi de negociere pentru restabilirea păcii în Europa şi prin crearea unui nou sistem de securitate, durabil şi eficient”, a declarat miercuri premierul bulgar, Rumen Radev, potrivit agenției BTA.

Rumen Radev a afirmat că, în această săptămână, Bulgaria a contribuit la conturarea politicii externe europene.

Potrivit premierului, Bruxelles-ul a ţinut seama de rezervele exprimate de Sofia cu privire la includerea a trei persoane în cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei: patriarhul rus, proprietarul companiei Lukoil, Vagit Alekperov, şi şeful consorţiului care furnizează piese de schimb pentru sistemul de metrou din Sofia.

„Nu este vorba despre anumite persoane, ci despre faptul că Bulgaria îşi apără interesele în domeniile energiei şi transporturilor, la fel cum procedează şi celelalte state membre ale Uniunii Europene”, a subliniat Rumen Radev.

Premierul bulgar a insistat că rligia nu ar trebui amestecată în conflictele politice, cu atât mai mult cu cât în Europa se desfăşoară un război.

„Orice decizie care contribuie la detensionarea situaţiei reprezintă o contribuţie la pacea pe care şi-o doresc toţi oamenii de bună-credinţă, atât în Occident, cât şi în Orient”, a adăugat premierul de la Sofia.