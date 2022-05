Greșeala rușilor care l-au abandonat pe Bucks, un câine militar. Ce va face patrupedul, după ce a fost recuperat de ucraineni

Potrivit informațiilor de pe contul Twitter al Ministerului ucrainean de Externe, Bucks a făcut parte din Rosgvardia, Garda Națională a Rusiei, și a participat la luptele din zona Mykolaiv.

Câinele a fost recuperat de trupele ucrainene după respingerea rușilor.

Potrivit militarilor Kievului, patrupedul a reușit să învețe comenzile ucrainene în mai puțin de o lună și va intra în curând în luptă, de partea fostului inamic.

In Mykolayiv region #Russian occupiers were defeated in battle and left their Belgian Shepherd, Bucks.



Dog, who had previously served in the Rosguard, learned the commands in #Ukrainian in less than a month and will soon start serving in ?? National Guard.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3CJ9rm83eA