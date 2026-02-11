Rusia a atacat în plină zi orașul ucrainean Liov cu rachete hipersonice Kinjal

1 minut de citit Publicat la 19:21 11 Feb 2026 Modificat la 19:21 11 Feb 2026

Militari ruși descarcă de pe o platformă o rachetă aerobalistică hipersonică Kinjal. Foto: Profimedia Images

Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus miercuri două rachete hipersonice Kinjal, lansate de Rusia într-un atac în plină zi asupra oraşului Liov, situat în extremitatea vestică a Ucrainei şi aproape de graniţa cu Polonia, potrivit primarului oraşului, Andrii Sadovi, citat de EFE și preluat de Agerpres.

„Sistemele de apărare antiaeriană le-au distrus. A fost o muncă titanică”, a scris primarul pe contul său de Telegram, explicând că atacul rusesc cu rachete a avut loc în jurul orei locale 14:40 (12:40 GMT).

Sadovi a declarat că, potrivit informaţiilor preliminare, atacul nu a provocat pagube materiale şi nici victime.

Publicaţia ucraineană Telegraph.ua relatase anterior că, de fapt, au fost lansate trei rachete Kinjal, dintre care una a survolat zona de excludere din jurul centralei nucleare de la Cernobîl, fără să precizeze direcţia ulterioară a acesteia.

Rachetele hipersonice Kinjal sunt unele dintre cele mai sofisticate arme din arsenalul Rusiei. Ucraina a demonstrat că este capabilă să intercepteze rachetele Kinjal cu sisteme antiaeriene Patriot de fabricaţie americană.

Cu toate acestea, ucrainenii nu au suficiente sisteme Patriot pentru a acoperi întregul lor teritoriu, aşa că uneori Kinjal ajung să-şi lovească ţintele.

Penultimul atac cu rachete asupra regiunii Liov datează din 7 februarie, când a fost vizată centrala termoelectrică Dobrotvir. În acea zi, atacul masiv al ruşilor a vizat în principal substaţii şi linii electrice.