Rusia a bombardat o școală din Kursk în care se adăposteau mai mulți bătrâni. Zeci de oameni, prinși sub dărâmături

Armata ucraineană a acuzat sâmbătă Rusia că a lovit o clădire şcolară care servea drept adăpost pentru persoanele în vârstă în oraşul Sudja, aflat în partea din regiunea rusă Kursk ocupată de Ucraina, afirmând că zeci de civili sunt prinşi sub dărâmături, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al comandamentului ucrainean în regiune, Oleksii Dmitraşkivski, „95 de persoane sunt blocate sub dărâmături”.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS