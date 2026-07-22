Rusia a emis un mandat de arestare pe numele noului comandant-șef al Armatei Ucrainei, la doar câteva ore după numirea acestuia

Rusia a emis un mandat de arestare pe numele noului comandant-șef al Armatei Ucrainei. Sursă Foto: Volodimir Zelenski/ Social Media

Autoritățile ruse au emis un mandat de arestare pe numele noului comandant al forțelor armate ale Ucrainei, generalul-maior Mihailo Drapatîi, potrivit unor instituții de presă de stat, preluate de Moscow Times.

Numele lui Drapatîi figurează în baza de date a persoanelor urmărite a Ministerului rus de Interne, fără a fi precizate în mod explicit noile acuzații care i se aduc, potrivit agenției de știri RIA Novosti. Comitetul de Investigații al Rusiei, principala autoritate de anchetă a țării, formulase anterior acuzații împotriva lui Drapatîi în 2023, vizând moartea a 154 de persoane în estul Ucrainei, în perioada în care acesta s-a aflat la comandă (între 2017 și 2019).

Mandatul de arestare a fost emis la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe generalul Oleksandr Sîrski și l-a numit pe Drapatîi în locul acestuia.

Remanierea conducerii a survenit în urma unor zile de proteste publice de stradă, declanșate de înlăturarea anterioară a lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării.

Cine este Mihailo Drapatîi

Drapatîi a luptat împotriva forțelor ruse timp de peste un deceniu. A devenit cunoscut la nivel național în 2014, în timpul luptelor din Donbas, când a ordonat vehiculului său blindat să străpungă o blocadă din Mariupol pentru a salva polițiști încercuiți.

Mai târziu în acel an, a condus cu succes o unitate încercuită, scoțând-o din teritoriul controlat de ruși. După invazia la scară largă a Rusiei, Drapatîi a fost trimis în mod repetat pe front pentru a stabiliza sectoare critice.

În vara anului 2024, a oprit o ofensivă rusă în apropiere de Harkov și a contribuit la menținerea liniei frontului, devenind ulterior cel mai tânăr comandant din istoria Forțelor Terestre ucrainene – una dintre cele mai înalte funcții din armata Ucrainei.

Zelenski, despre misiunea lui Drapatîi

"Am decis ca noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei să fie Mihailo Drapatîi. Împreună cu Mihailo, Evghenii și Pavlo Palisa, am stabilit cum va fi reorganizată structura de comandă a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Oleksandr Sîrski a contribuit la obținerea unor rezultate importante pentru Ucraina în apărarea Kievului, în ofensiva din regiunea Harkov și în operațiunea din regiunea Kursk. Am parcurs un drum lung, iar apărarea Ucrainei continuă. Este nevoie ca fiecare militar să fie tratat cu respectul cuvenit.

Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre militarii noștri pentru pozițiile solide ale Ucrainei de pe front. Îi sunt recunoscător lui Mihailo Drapatîi tocmai pentru această viziune.

Cu toții avem aceeași dorință: victoria asupra inamicului și crearea unor condiții pe front și a unei presiuni asupra Rusiei care să ne permită să o constrângem să accepte pacea", a transmis preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.