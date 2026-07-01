Rusia a închis de pe o zi pe alta graniţa cu Finlanda, Estonia şi Letonia. Cresc îngrijorările că Putin pregăteşte ceva

1 minut de citit Publicat la 11:27 01 Iul 2026 Modificat la 11:34 01 Iul 2026

Rusia închide brusc traficul feroviar la graniţele cu Finlanda, Estonia și Letonia. Sursa foto: Profimedia

Guvernul rus suspendă traficul prin mai multe puncte de control feroviar de la granița sa cu Finlanda, Estonia și Letonia începând cu 1 iulie, conform unui decret guvernamental. Ordinul nu prezintă un motiv pentru închideri, notează Kiev Independent.

Decretul, publicat pe 30 iunie, precizează că Rusia va „suspenda temporar” orice mişcare prin anumite treceri de cale ferată de-a lungul secțiunilor frontierei de stat ruse.

Cel mai mare număr de închideri vor afecta frontiera finlandeză, inclusiv punctele de control feroviar Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Sankt Petersburg-Finlandsky și Svetogorsk. Traficul feroviar va fi, de asemenea, oprit la punctul de control Pechory-Pskov de la granița ruso-estonă și la punctul de control Pytalovo de la granița cu Letonia.

Ministerul de Externe al Rusiei trebuie să notifice Finlanda, Estonia și Letonia cu privire la această decizie.

Rusia s-ar întări militar la graniţele NATO

O anchetă daneză din 26 iunie a concluzionat că Rusia își consolidează semnificativ prezența militară la granița NATO în pregătirea unui potențial viitor război cu Alianța.

În ciuda sprijinului ferm acordat Ucrainei, statele baltice și nordice au rămas în afara luptelor, deși au oferit asistență militară, sprijin de informații și ajutor umanitar Kievului de la începutul invaziei la scară largă.

CNN: Rusia arde, dar nu trebuie să ne așteptăm că Putin o să clipească

În ultima lună, campania fără precedent de atacuri cu drone a Ucrainei a pus pe butuci întreaga industrie rusă a petrolului și energiei. Într-o singură noapte, Rusia a raportat că a interceptat 660 de atacuri cu drone în 12 regiuni – unul dintre cele mai puternice atacuri ucrainene de când a început războiul, în 2022.

Vladimir Putin a prezidat o reuniune de urgență cu oficiali de rang înalt, în weekend, în care s-a discutat situația complicată în care se află Rusia – stocurile de petrol ale țării au coborât până la un nivel critic.

Putin și-a construit, de-a lungul deceniilor, o imagine de lider intransigent, ceea ce face ca o capitulare, o retragere sau chiar și un compromis în Ucraina să fie extrem de puțin probabile și greu de gestionat politic pentru el.