Rusia a rămas fără muncitori care să-i asambleze dronele și „importă” 12.000 de nord-coreeni care să muncească 12 ore pe zi

<1 minut de citit Publicat la 14:09 14 Noi 2025 Modificat la 14:09 14 Noi 2025

Dronele Shahed, originare din Iran, cu care Rusia terorizează Ucraina. Foto: Profimedia Images

Rusia intenţionează să atragă 12.000 de muncitori nord-coreeni înainte de sfârşitul anului pentru a produce drone kamikaze de tipul Shahed/Gheran într-o fabrică de drone situată în zona economică specială Alabuga din regiunea Tatarstan, potrivit declaraţiei făcute, vineri, de Serviciul de informaţii militare ucrainean (GUR) pe contul său de Telegram, informează EFE, conform Agerpres.

Detaliile acestui „import” de mână de lucru au fost discutate la sfârşitul lunii octombrie la ministerul de externe de la Moscova de către funcţionari ruşi şi reprezentanţi ai companiei nord-coreene Jihyang Technology Trade Company, care se ocupă de recrutarea lucrătorilor în ţara asiatică.

GUR afirmă că are cunoştinţă şi de detaliile contractului, potrivit căruia Rusia va plăti cetăţenilor nord-coreeni 2,5 dolari pe ora lucrată, aceştia având un program de lucru de cel puţin 12 ore pe zi.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat relaţiile după declanșarea de către Rusia a războiului din Ucraina.

Pe lângă furnizarea de rachete balistice şi muniţie, Coreea de Nord a trimis, anul trecut, în Rusia efective de aproximativ 10.000 de soldaţi - potrivit serviciilor de informaţii americane şi ucrainene - care au fost desfăşuraţi pe front pentru a întări armata rusă invadatoare.