Rusia amenință SUA că va înarma Venezuela cu rachete cu capacitate nucleară: „Americanii vor avea parte de unele surprize”

1 minut de citit Publicat la 11:41 04 Noi 2025 Modificat la 11:42 04 Noi 2025

Oficialii ruși transmit că Venezuela este înarmată cu aproape întreaga gamă de arme. FOTO: Hepta

Rusia amenință SUA că ar putea înarma Venezuela cu rachetele cu capacitate nucleară Oreșnik. Alexei Juravliov, prim-vicepreședinte al comisiei parlamentare de apărare a Rusiei, a transmis că sistemul de rachete cu rază intermediară de acțiune ar putea fi livrat în contextul în care SUA a concentrat tot mai multe forțe navale în largul coastei Venezuelei, potrivit The New Voice of Ukraine.

Mesajul lui Juravliov a fost preluat de propaganda rusă care a precizar că Rusia înarmează deja Venezuela cu aproape întreaga gamă de arme, de la arme ușoare la avioane de luptă.

„Nu văd niciun obstacol în calea livrării unor astfel de dezvoltări noi precum Oreșnik unei țări prietene”, a spus Juravliov.

Detaliile transporturilor de arme rămân clasificate, a adăugat el, sugerând că „americanii ar putea avea parte de unele surprize”. El a spus că avioanele Su-30MK2 de fabricație rusească formează coloana vertebrală a forțelor aeriene ale Venezuelei și că regimul de la Caracas a primit, de asemenea, sisteme de apărare aeriană Pantsir-S1 și Buk-M2E.

Un avion cargo rusesc a aterizat deja la Caracas

Declarațiile oficialului rus vin în contextul în care un avion de transport militar cargo rusesc Il-76 a aterizat în capitala Venezuelei, Caracas, semnalând interesul tot mai mare al Moscovei pentru țara din America Latină, în contextul amenințărilor lui Donald Trump la adresa regimului Maduro.

Sosirea avionului rusesc la Caracas a urmat unui apel al liderului venezuelean Nicolas Maduro către Rusia, China și Iran pentru asistență militară. Se pare că această mișcare a venit ca răspuns la creșterea activității militare americane în regiunea Caraibelor.

Rusia ar urma să instaleze rachete Oreșnik în Belarus

Pe 31 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia intenționează să desfășoare sistemul Oreshnik în Belarus și a îndemnat Europa să răspundă la această amenințare. El a spus că forțele ruse ar putea produce până la șase rachete pe an și că Kievul a identificat 25 de producători ruși de componente pentru sistemul Oreshnik, care nu sunt încă supuși sancțiunilor.

Pe 1 august, dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că primul sistem Oreshnik de serie a intrat în serviciu în armata rusă și că Belarus a ales un loc de desfășurare pentru IRBM, problema urmând să fie finalizată până la sfârșitul anului.

Minsk a confirmat pe 28 octombrie că sunt în curs de desfășurare pregătiri pentru a găzdui sistemul Oreshnik în Belarus înainte de sfârșitul anului.