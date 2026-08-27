Rusia expulzează un diplomat român. Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României la Moscova, a fost convocată de MAE rus

Rusia expulzează un diplomat român.. Foto: Getty Images

Ministerul rus de Externe a anunțat joi că a declarat persona non grata un diplomat din cadrul Ambasadei României la Moscova. Ministerul a precizat că măsura a fost luată ca răspuns la decizia anterioară a Bucureștiului de a declara persona non grata un diplomat rus, notează Reuters.

Însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, care fusese convocată anterior de diplomații ruși, a părăsit, joi dimineaţă, clădirea Ministerului rus de Externe, a relatat un corespondent TASS.

Diplomatul a petrecut mai puțin de 10 minute la minister și a plecat fără să facă declarații.

Ca răspuns la decizia Bucureștiului de a declara persona non grata un diplomat rus care își desfășura activitatea în România, Moscova a decis să adopte o măsură reciprocă, declarând persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, a anunțat Ministerul rus de Externe.

Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat convocarea, spunând că „prezumăm că vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă convocarea Însărcinatului cu Afaceri al României la Moscova la MAE al Federației Ruse, joi, 27 august 2026. Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”, se arată într-un comunicat de presă.

Reacţia MAE de la Bucureşti: Măsura părții ruse are caracter de reciprocitate

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că astăzi, 27 august 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova.

"Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie 2026, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București (https://www.mae.ro/node/68788).

Reamintim că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național", a transmis MAE.

Tensiuni România - Rusia din cauza dronelor

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a spus, la finalul lunii iulie, că, în cazul dronelor doborâte în spaţiul aerian naţional, responsabilitatea aparţine Rusiei, iar ţara noastră „nu acceptă” asemenea manifestări.

„Mesajul pe care ar trebui să-l transmitem Rusiei este cel pe care l-am transmis pe parcursul zilei de ieri: drona le aparţine, responsabilitatea le aparţine, România nu acceptă asta”, a arătat Ţoiu.

Ţoiu a spus că România a avut o poziţie „clară, fermă”, în care atribuirea responsabilităţii s-a întâmplat inclusiv prin convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-au fost arătate fragmente din dronă (n.r. - una dintre cele trei doborâte la acel moment în spaţiul aerian naţional), precum şi rezultatul anchetei care a certificat că acea dronă este una rusească.

„Din acest motiv, demersul nostru diplomatic este cât se poate de justificat. La ce ne aşteptăm pentru viitor din perspectivă diplomatică, aşa cum v-am spus şi în momentul în care noi am decis să închidem Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa, este că ne aşteptăm la măsuri diplomatice în oglindă.

Vă reamintesc de asemenea şi reacţiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7 şi faptul că România este un stat care nu-şi negociază graniţele şi nu permite intrarea ilegală în spaţiul nostru aerian. Este atât poziţia României, cât şi poziţia comună NATO”, a punctat ministrul interimar.