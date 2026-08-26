Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat la MAE rus. Întâlnirea va avea loc joi

<1 minut de citit Publicat la 11:51 26 Aug 2026 Modificat la 11:51 26 Aug 2026

Clădirea Ministerului Afacerilor Externe din Rusia. Foto: Getty Images

Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat, joi, la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, a informat miercuri ministerul rus, transmite agenţia de presă Interfax, potrivit Agerpres.

„Joi, 27 august, reprezentantul temporar pentru afaceri al României a fost convocat la Ministerul de Externe rus”, a informat miercuri MAE rus.

Tensiunile dintre România și Rusia continuă să crească, din cauza dronelor care ajung din ce în ce mai des pe teritoriul României.

În ultimele săptămâni, pe plajele din stațiunile de la malul mării, au apărut din ce în ce mai des fragmente de drone. Doar săptămâna trecută au fost 10 alerte pe malul mării. Cel mai recent eveniment a avut loc chiar miercuri dimineață, pe Plaja Olimp. Geniștii au detonat aparatul la țărm, plaja fiind închisă temporar.

De asemenea, o dronă marină a fost neutralizată zilele trecute, după ce s-a apropiat de platforma Neptun Deep.

În același timp, tot mai multe aeronave fără pilot au pătruns în spațiul aerian românesc și s-au prăbușit în apropierea sau chiar în localități. Cel mai recent, o dronă s-a prăbușit într-un nuc dintr-o gospodărie din comuna Garoafa, Vrancea, la cinci metri de casa unei familii.