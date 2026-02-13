Rusia ia în calcul să revină la dolarul american, pentru efectuarea de plăți internaționale

Decizia revenirii la dolar e văzută drept un „gest de bunăvoință” al Moscovei față de Trump. în imagine: Vladimir Putin, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Rusia ia în calcul să revină la plata în dolari în tranzacțiile internaționale, decizie văzută ca un „gest de bunăvoință” față de Trump, în cadrul unui posibil acord cu SUA în privința războiului din Ucraina, conform unui memorandum intern pregătit pentru oficialii înalți de la Kremlin, informează Bloomberg, preluată de The Moscow Times.

Astfel, Kremlinul vede revenirea la sistemul de plăți în dolari ca parte a condițiilor pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Conform Bloomberg, respectivul memorandum include șapte posibile domenii de cooperare între Rusia și SUA.

Rușii mai sunt interesați de cooperarea cu SUA în domenii precum combustibililor fosili, extracțiile offshore de petrol, investiții în exploatarea de gaze naturale sau minerale rare.

Ceea ce surprinde însă cel mai mult rămâne însă ideea revenirii la plățile în dolari, după ce Vladimir Putin a prezis, în mai multe discursuri, scăderea importanței tranzacțiilor în moneda americană. Astfel, în cadrul unui discurs ținut la o conferință BRICS, în 2023, Putin a numit „ireversibilă” renunțarea economiei mondial la dolar, văzut drept un instrument al luptei politice prin care SUA „parazitează” economia mondială în detrimentul monedei sale naționale.

„Cu propriile mâini, au început să taie creanga pe care stăteau. Și în curând se vor prăbuși”, spunea Putin în anul 2019, citat de Bloomberg.

Revenirea la plățile în dolari ar reprezenta o schimbare bruscă a retoricii Moscovei care a încercat să convingă celelalte state membre BRICS să adopte o alternativă la moneda SUA pentru plățile globale. În plus, notează jurnaliștii americani, ar însemna și o victorie majoră a lui Trump în ceea ce privește obiectivul de a slăbi relațiile dintre Rusia și China.