Rusia le recomandă propriilor cetăţeni să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând cazuri de discriminare

Ministerul rus de Externe a recomandat vineri cetățenilor ruși să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând ceea ce descrie drept numeroase cazuri de discriminare la adresa cetățenilor ruși, relatează EFE și TASS, citate de Agerpres.

„Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, de hărţuire fără temei şi tratament inadecvat din partea autorităţilor moldovene împotriva cetăţenilor ruşi în (Republica) Moldova”, se arată într-o notă oficială publicată de Ministerul rus de Externe.

În acest context, instituția „recomandă insistent cetăţenilor ruşi să ia în considerare aceste riscuri şi să evite călătoriile în (Republica) Moldova”.

Potrivit Ministerului rus de Externe, autoritățile de la Chișinău ar bloca acordarea de asistență consulară cetățenilor ruși.

„Solicitările relevante din partea misiunii diplomatice ruse sunt ignorate. Aceasta înseamnă că oferirea de servicii consulare este practic imposibilă”, se mai precizează în document.

MAE rus susține, de asemenea, că deținătorii de pașapoarte rusești, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, „sunt supuşi cu regularitate unor verificări şi controale umilitoare” și sunt nevoiți frecvent să rămână mai multe ore în zona de tranzit.

„În unele cazuri, cetăţenii ruşi au rămas mai mult de două zile la aeroport. Ulterior, adesea li s-a interzis intrarea în ţară sub pretexte inventate. Au fost semnalate de asemenea cazuri de aplicare arbitrară a legilor, de detenţie la frontieră şi urmărire penală fără dovezi convingătoare. La plecarea de la Chişinău, pasagerii sunt supuşi în mod deliberat unor controale de securitate prelungite, astfel încât să piardă zborurile”, mai afirmă Ministerul rus de Externe.