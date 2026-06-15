Rusia permite rafinăriilor să reducă standardele de mediu pentru benzină și motorină, din cauza crizei de carburanţi

Rusia permite rafinăriilor să reducă standardele de mediu pentru benzină și motorină. Sursa foto:Getty

Guvernul de la Moscova a autorizat unele rafinării să producă pentru piața internă benzină și motorină la standarde de mediu mai puțin riguroase, Rusia fiind afectată de un deficit de combustibili, a anunțat luni publicația Kommersant, preluată de Agerpres.

Mass-media și rețelele de socializare au raportat că Rusia se confruntă cu un deficit de combustibili, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere, potrivit datelor Reuters. Pe lângă Crimeea, doar două regiuni din Siberia au confirmat oficial problemele legate de combustibili. Vicepremierul Alexander Novak a cerut săptămâna trecută estimări privind situația carburanților pentru a se proteja contra dificultăților de pe piață și a îndeplini cererea de combustibili pe plan intern.

De câteva luni, Ucraina atacă conductele, depozitele de combustibili și rafinăriile rusești, pentru a reduce capacitatea Moscovei de finanța războiul, aflat acum în al cincilea an. Kommersant a informat, citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, că în toamnă Guvernul de la Moscova a relaxat standardele pentru anumite rafinării permițându-le să vândă pe piața internă benzină și motorină care se abat de la reglementările privind conținutul de sulf și alți indicatori.

Măsura a fost prelungită

Măsura era în vigoare până la 1 mai 2026 dar a fost prelungită, a precizat Kommersant.

Separat, autoritățile din regiunea Udmurtia, la est de Moscova, au anunțat luni că din 12 iunie au introdus o limitare temporară a livrărilor de benzină AI-92 și AI-95 la benzinăriile operate de producătorul de petrol Tatneft. 'Restricțiile se aplică automobilelor și sunt cauzate de problemele tehnice și logistice', au precizat într-un comunicat autoritățile regionale, adăugând că se așteaptă ca problema să fie rezolvată până săptămâna viitoare.

Deși majoritatea rețelelor de benzinării din Rusia sunt deținute de mari producători care își permit să mențină prețurile de vânzare cu amănuntul la un nivel scăzut, prețul litrului de benzină a crescut totuși cu 5,6% în acest an, conform datelor Serviciului Federal de Statistică. La aceasta se adaugă și faptul că a început sezonul de vacanțe, când milioane de turiști ruși se îndreaptă spre litoralul Mării Negre, inclusiv în peninsula Crimeea, adesea cu mașina.

Ministerul Energiei de la Moscova a recunoscut săptămâna aceasta că atacurile cu drone ucrainene au provocat ceea ce a numit dificultăți temporare în aprovizionarea cu combustibil într-o serie de regiuni din sud.