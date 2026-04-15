Rusia pregătește o lege care să-i permită lui Putin să trimită „legal” trupe în străinătate. NATO transmisese mai multe avertismente

1 minut de citit Publicat la 09:22 15 Apr 2026 Modificat la 09:34 15 Apr 2026

Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului, a aprobat în primă lectură un proiect de lege care i-ar permite lui Vladimir Putin să trimită „legal” trupe în alte țări, sub pretextul protejării cetățenilor ruși, scrie Ukrainska Pravda.

Informația a fost relatată de Interfax, agenție apropiată de Kremlin, și de The Moscow Times, publicație independentă cu sediul la Amsterdam.

Potrivit notei explicative, proiectul a fost elaborat pentru „protejarea drepturilor cetățenilor ruși” în cazul în care aceștia sunt arestați, reținuți sau anchetați penal ori în alte proceduri.

Textul face referire la decizii luate de instanțe din alte state și de organisme judiciare internaționale pe care Moscova nu le recunoaște. Este vorba despre instituții a căror autoritate, potrivit Rusiei, nu se bazează pe un tratat internațional semnat de Federația Rusă sau pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU adoptată în baza Capitolului VII al Cartei ONU.

Proiectul a fost depus după mai multe avertismente venite din partea NATO și a serviciilor europene de informații, care susțin că Rusia s-ar putea pregăti pentru un conflict cu unul sau mai multe state membre ale Alianței.

În vara anului 2025, șeful serviciului german de informații externe, BND, a avertizat asupra unor posibile provocări în statele baltice și a invocat un „scenariu Crimeea”, o referire la preluarea Crimeei de către Rusia în 2014, prin metode rapide și hibride.

În același timp, generalul Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării din Franța, a cerut pregătiri pentru o posibilă confruntare cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului, ISW, spun că în Rusia a început deja „faza zero” a pregătirilor pentru o posibilă confruntare. Ei indică reorganizarea districtelor militare, construirea unor baze în apropierea graniței cu Finlanda și apariția unor acte de sabotaj, bruiaje GPS și alte provocări în Europa.

În Rusia, un proiect de lege trebuie să treacă de trei lecturi înainte să devină lege.