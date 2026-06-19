Rusia refuză să accepte UE la negocierile de pace cu Ucraina. Lavrov amenință cu arma nucleară și cu „consecințe catastrofale”

Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a declarat că nu consideră Uniunea Europeană un partener potrivit de negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, transmite, vineri, dpa, citată de Agerpres.

Într-un articol publicat online de ministerul de externe de la Moscova, Lavrov a susţinut că „adevăratul obiectiv” al liderilor europeni nu este negocierea cu Rusia, ci „sprijinirea regimului Zelenski şi păstrarea lui ca o rampă de lansare pentru continuarea confruntării cu Rusia”. Când spune „regim”, acolitul lui Putin se referă la guvernul ales democratic al Ucrainei.

Un oficial din UE a confirmat că în ultimele săptămâni au avut loc scurte contacte diplomatice pentru stabilirea unor canale de comunicare între Uniunea Europeană şi regimul de la Kremlin, dar a adăugat că nu au avut loc discuţii substanţiale.

În articolul său, Lavrov a scris că „Europa unită continuă să viseze la extindere”, în special a NATO şi a Uniunii Europene, către frontierele Rusiei.

Dialogul cu Europa nu poate fi purtat ca şi cum ar fi vorba de un observator imparţial, a mai susținut reprezentantul dictaturii de la Kremlin.

Şeful diplomaţiei lui Putin a amenințat, de asemenea, că în caz de confruntare directă între Rusia şi NATO s-ar putea ajunge la lovituri nucleare de ambele părţi, cu „consecinţe catastrofale”.

Relaţiile diplomatice între UE şi Rusia s-au tensionat puternic după ce regimul de la Kremlin a ordonat prima invadare a Ucrainein, în 2014, soldată cu anexarea Crimeei la Rusia și crearea unor cvasi-state vasale Rusiei în estul Ucrainei. Relațiile au înghețat după ce Rusia a invadat a doua oară Ucraina, în 2022.