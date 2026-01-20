Rusia restaurează avioane vechi de 30 de ani pentru a rezolva problema deficitului tot mai mare din flota ţării

În perioada 2026-2027, companiile aeriene rusești vor primi aeronave de fabricație sovietică și rusească scoase din uz, pentru a menține traficul de pasageri. Planul include 9 avioane Tupolev Tu-204/214, un Antonov An-148 și două avioane cu fuselaj lat Ilyushin Il-96 livrate unor transportatori, inclusiv Red Wings, informează Moscow Times.

Zece dintre cele 12 aeronave, despre care se pare că au o vechime de până la 30 de ani, au fost deja repuse în serviciu. De asemenea, companiile aeriene repun în funcțiune aeronave fabricate în străinătate, compania aeriană Rossiya intenționând să extindă utilizarea avioanelor Boeing 747 cu două etaje recondiționate, care au fost depozitate în timpul pandemiei de Covid-19.

Potrivit autorității de reglementare a aviației de stat, Rosaviatsia, companiile aeriene ruse operau 1.088 de aeronave dintr-o flotă totală de 1.135 în octombrie 2025, dintre care 67% erau fabricate în străinătate.

Experții au declarat pentru Izvestia că programul de restaurare este un efort de a compensa deficitul tot mai mare de avioane în temeiul sancțiunilor occidentale.

Sancţiunile internaţionale au afectat flota aeriană a ruşilor

Deficitul a persistat în ciuda unui program guvernamental de înlocuire a avioanelor străine cu modele produse pe plan intern, lansat după ce Occidentul a sancționat sectorul aviației civile din Rusia în 2022.

Conform acestui plan, industria trebuia să producă 127 de aeronave de diferite tipuri între 2023 și 2025, inclusiv Superjet-uri, avioane cu turbopropulsoare Il-114 și Tu-214. Însă flota aviației civile a primit 12 avioane Superjet noi și un Tu-214 în acea perioadă.

Tu-214 nu este utilizat pentru zboruri comerciale de pasageri și este pilotat în schimb de viceprim-ministrul Denis Manturov, a relatat Reuters anul trecut.