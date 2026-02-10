Rusia şantajează rudele prizonierilor de război ucraineni, aflaţi în închisori ruseşti, pentru a obţine acces la Starlink

Rețeaua de internet prin satelit Starlink, deținută de compania SpaceX a lui Elon Musk, a fost utilizată pe scară largă în Ucraina de la începutul invaziei ruse. sursa foto: Getty

Autoritățile ucrainene acuză Rusia că a recurs la șantaj împotriva rudelor unor prizonieri de război ucraineni deținuți în închisori rusești, pentru a obține acces la terminale Starlink care să fie folosite de armata rusă în operațiuni militare, relatează Agerpres.

Potrivit Kievului, familiile ar fi fost presate să înregistreze oficial pe numele lor echipamente Starlink, care ulterior ar fi urmat să fie utilizate de forțele ruse pentru a-și îmbunătăți comunicațiile între unități și pentru coordonarea dronelor.

„Căutând o ieşire din situaţia dificilă în care se află, ocupanţii au contactat familii ale unor prizonieri de război. Ne-au parvenit informaţii despre cazuri de ameninţări şi cereri ca acestea (rude ale unor prizonieri de război) să înregistreze oficial pe numele lor terminale Starlink. Tehnologia urma să fie utilizată apoi împotriva Ucrainei şi a ucrainenilor”, se arată într-o notă publicată de organismul de stat ucrainean pentru gestionarea problemei prizonierilor de război.

Rusia ar fi pierdut recent accesul la terminalele active pe teritoriul ucrainean după ce partea ucraineană a instalat filtre suplimentare pentru conexiune, fapt care, potrivit Kievului, a afectat înaintarea trupelor ruse pe front în această săptămână.

Cu toate acestea, mai mulți bloggeri militari ruși susțin că forțele Moscovei ar fi reușit să recâștige accesul la unele terminale, pe care le-ar utiliza neoficial pentru conectarea dronelor folosite în atacurile asupra teritoriului ucrainean.

În același comunicat, autoritățile de la Kiev avertizează că orice persoană care colaborează la atacuri împotriva Ucrainei riscă să fie cercetată și condamnată. Familiile prizonierilor sunt îndemnate să anunțe imediat autoritățile ucrainene dacă sunt supuse unor tentative de șantaj.

Serviciile secrete ucrainene au mai semnalat în trecut presiuni exercitate de autoritățile ruse asupra rudelor prizonierilor, inclusiv promisiuni privind îmbunătățirea condițiilor de detenție în schimbul implicării în acte de sabotaj pe teritoriul Ucrainei.

Informațiile despre înregistrarea forțată a terminalelor Starlink au apărut după ce Ucraina, în colaborare cu SpaceX, a introdus recent un registru obligatoriu pentru toți utilizatorii din țară. Prin această măsură au fost blocate terminalele neînregistrate și au fost identificați utilizatorii care ar fi furnizat servicii pentru dronele ruse sau pentru unități ale armatei ruse care utilizau Starlink pe front.

Autoritățile ucrainene au decis crearea acestui registru după ce au constatat că unele drone de atac rusești erau echipate cu terminale Starlink, ceea ce le permitea operatorilor să le controleze în timp real pe durata misiunilor deasupra teritoriului ucrainean.

În prezent, utilizarea Starlink este interzisă în Rusia, ca urmare a sancțiunilor americane aflate în vigoare împotriva acestei țări.