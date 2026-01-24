Rusia și-a trimis bombardierele nucleare în „misiuni de rutină” deasupra Mării Baltice

2 minute de citit Publicat la 12:14 24 Ian 2026 Modificat la 12:45 24 Ian 2026

Bombardier strategic al aviației ruse Tu-22M. Foto: Profimedia Images

Rusia a publicat o înregistrare video cu forțele sale aeriene care efectuează zboruri „de rutină” deasupra Mării Baltice, susţinând că această acţiune se desfăşoară deasupra apelor neutre și în deplină conformitate cu dreptul internațional, notează Euronews.

Ministerul rus al Apărării a publicat imagini care prezintă două bombardiere cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 efectuând un „zbor planificat” în spațiul aerian deasupra apelor neutre din Marea Baltică, după cum susţine Kremlinul.

„Escorta a fost asigurată de echipaje de avioane de vânătoare Su-35 și Su-30 ale Forțelor Aerospațiale. Durata zborului a fost de aproximativ 5 ore. În anumite etape ale traseului, bombardierele cu rază lungă de acțiune au fost însoțite de avioane de vânătoare din țări străine”, a declarat ministerul apărării într-un comunicat.

Two Tu-22M3 long-range supersonic missile carrier bombers (with the Kh-22/32 anti-ship missile) escorted by Su-35S and Su-30SM fighters performed a scheduled flight over the Baltic Sea.The duration of the flight was more than five hours. ?MoD RF(Jan. 22)https://t.co/UKlcdeFHrf pic.twitter.com/6viFy1w6rl — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) January 22, 2026

Rusia susţine că efectuează zboruri peste ape neutre

Moscova a subliniat că toate zborurile aeronavelor Forțelor Aeriene Ruse sunt efectuate în strictă conformitate cu regulile internaționale de utilizare a spațiului aerian.

A explicat că efectuează zboruri regulate peste ape neutre, inclusiv Oceanul Arctic, Oceanul Atlantic de Nord, Oceanul Pacific, Marea Baltică și Marea Neagră.

Acest lucru vine la doar o zi după ce serviciile de informații finlandeze au avertizat că Rusia ar putea continua să reprezinte un risc pentru sistemele europene, deoarece concluziile acestora au dezvăluit că Moscova ar putea planifica noi atacuri asupra infrastructurii critice submarine din Marea Baltică.

Marea Baltică a fost în alertă maximă după o serie de atacuri care au vizat liniile de energie electrică, liniile de comunicații și conductele de petrol de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Cel mai recent a avut loc în ajunul Anului Nou, după ce Finlanda a interceptat o navă rusească în drum spre Israel, sub suspiciunea de sabotare a liniilor de comunicații subacvatice.

Kremlinul a negat sabotajul în Marea Baltică

Kremlinul a negat în repetate rânduri acuzațiile de astfel de atacuri în Marea Baltică. Până în prezent, anchetele europene extinse nu au reușit să producă o „dovadă incontestabilă” care să lege Moscova de incidentele de sabotaj.

Finlanda a indicat, de asemenea, că nu există o amenințare militară imediată la adresa sa, afirmând că Rusia este foarte implicată în războiul său împotriva Ucrainei și că nicio dovadă nu indică o amenințare iminentă în altă parte.

Cu toate acestea, a avertizat că perspectivele de securitate s-ar putea schimba drastic în lunile și anii următori, dacă Rusia reușește să-și reconstruiască sau să-și extindă forțele armate.