Rusia susține că a ocupat orașul ucrainean Kostiantînivka. Kremlin: "Putin a sărbătorit"

1 minut de citit Publicat la 09:14 04 Iul 2026 Modificat la 09:14 04 Iul 2026

Devastări produse de război în Kostiantînivka, Ucraina. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin a sărbătorit ocuparea orașului Kostiantînivka din regiunea estică ucraineană Donețk, a declarat vineri seara purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile de presă internaționale.

Potrivit acestui oficial, șeful statului rus a afirmat că trupele Moscovei le-au provocat pierderi mari apărătorilor ucraineni.

Kievul nu a comentat inițial, dar oficiali militari din Ucraina au recunoscut recent că situația de la Kostiantînivka este dificilă, iar orașul industrial este în mare parte distrus.

În comunicatul de vineri seară privind situația de pe teren, statul-major ucrainean s-a referit doar la lupte grele în jurul localității.

Cucerirea orașului ar însemna un pas înainte pentru Rusia în efortul de a ocupa în întregime bazinul Donbas.

Singurele orașe mai importante rămase sub control ucrainean în regiunea Donețk sunt Sloviansk, Kramatorsk și Drujkivka.

SUA l-ar fi informat pe președintele Poloniei că Rusia vrea să intre pe teritoriul țării NATO

Informațiile privind capturarea orașului ucrainean vin după ce au apărut noi indicii conform cărora Rusia pregătește o provocare armată pe teritoriul Poloniei pentru a testa reacția NATO.

Averismentul a fost făcut de Statele Unite, relatează publicația britanică The Telegraph.

În acest scenariu, infrastructura critică a Poloniei ar putea fi atacată cu rachete și drone, iar soldați ruși ar putea pătrunde pe teritoriul NATO.

Washingtonul a transmis Varșoviei mai multe avertismente privind acest plan, au declarat surse apropiate de președintele polonez Karol Nawrocki, conform Onet, publicație poloneză de știri care face parte din rețeaua Global Reporters Network.

Scopul provocării ruse ar fi escaladarea tensiunilor și determinarea aliaților occidentali să suspende ajutorul acordat Ucrainei. Incursiunea rusă ar putea fi lansată în doar câteva luni, conform publicației citate.

Surse din domeniul securității din Polonia nu exclud nici posibilitatea unui atac mai convențional, precum o operațiune terestră limitată a unor soldați ruși pe flancul estic al NATO.

Potrivit surselor Onet, scenariile de provocare ar putea include un atac cu drone asupra centralelor electrice sau simularea unor lovituri aeriene care să oblige Polonia să își activeze sistemele de apărare antiaeriană.