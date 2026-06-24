Rusia susține că armele nucleare sunt „singura” garanție împotriva unui război mondial

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Sursa foto: Hepta

Kremlinul suține că armele nucleare rămân „singura garanție” împotriva unui război mondial. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat, miercuri, că sistemul internațional de securitate „se degradează”, relatează Kyiv Post. Declarațiile sale au venit după expirarea tratatului New START dintre Rusia și Statele Unite, care a pus capăt ultimelor restricții rămase asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume. Ultimul tratat de control al armamentelor nucleare dintre Rusia și Statele Unite, New START, a expirat în februarie, eliminând restricțiile asupra celor mai mari două puteri nucleare ale lumii.

Până în prezent, nu există semne că vreuna dintre părți intenționează să prelungească sau să înlocuiască acordul, deși ambele au convenit să reia dialogul militar la nivel înalt. La un forum de politică externă de la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că sistemul global de securitate „se degradează”.

„De fapt, nu ne-a mai rămas nimic în această lume în afară de descurajarea nucleară. Este singurul lucru care protejează lumea de un război mondial”, a spus el.

„Pe măsură ce tehnologia evoluează, este deja clar că vor apărea noi tipuri de arme nenucleare, însă acestea ar putea ajunge, în cele din urmă, să egaleze armele nucleare ca putere de distrugere”, a adăugat Peskov.

Dictatorul rus, Vladimir Putin, a recurs în mod repetat la amenințări nucleare în cei patru ani de război împotriva Ucrainei, atrăgând din partea Europei și a Statelor Unite acuzații că recurge în mod iresponsabil la amenințări nucleare.

Președintele american, Donald Trump, a insistat ca un nou tratat să includă și China, al cărei arsenal nuclear este în creștere, dar rămâne mult mai mic decât cel al Rusiei sau al Statelor Unite. China a respins public aceste presiuni.

Rusia susține că, dacă China va fi inclusă într-un nou acord, ar trebui incluse și Marea Britanie și Franța, aliați ai SUA care dețin arme nucleare.

Expirarea New START a marcat prima dată, după decenii, când nu mai există un tratat în vigoare care să limiteze desfășurarea armelor nucleare.

Semnat în 2010, tratatul era ultimul dintr-o serie de acorduri privind controlul armamentelor care își aveau originea în perioada Războiului Rece și limita Rusia și SUA la câte 1.550 de focoase nucleare desfășurate.

Înainte ca tratatul să expire, ambele țări se acuzaseră în repetate rânduri reciproc că nu îi respectă prevederile.