Rusia susține că ia măsuri pentru a-şi proteja interesele în Arctica

Bucăți de gheață din Oceanul Arctic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Rusia adoptă măsuri pentru a-și proteja securitatea și interesele în Arctica, a declarat un oficial rus într-un interviu acordat, marți, agenției RIA Novosti, preluat miercuri de Xinhua, relatează Agerpres.

Vladislav Maslenikov, directorul Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului rus de Externe, a afirmat că Arctica devine tot mai mult un spațiu de competiție geopolitică, iar tensiunile cresc nu doar între Rusia și statele occidentale, ci și în interiorul alianței occidentale.

Potrivit acestuia, escaladarea confruntării militar-politice în regiune este determinată de acțiunile țărilor occidentale, care își intensifică exercițiile militare în zonă și recurg la sancțiuni unilaterale.

Maslenikov a precizat că măsurile adoptate de Moscova, inclusiv cele de natură militar-tehnică, urmăresc exclusiv apărarea securității și a intereselor Rusiei în Arctica.

El a subliniat că aceste acțiuni nu sunt îndreptate împotriva altor state și sunt în deplină conformitate cu dreptul internațional.