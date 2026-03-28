Rusia vinde lingouri de aur pentru prima dată în 25 de ani pentru a finanța deficitul bugetar, din cauza cheltuielilor militare mari

Rusia a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 2,6% din PIB, față de o estimare inițială de 0,5%.

Rusia a vândut aur fizic din rezervele băncii centrale pentru prima dată în 25 de ani, pentru a acoperi un deficit bugetar tot mai mare, alimentat de cheltuielile militare susținute. Această decizie marchează o schimbare semnificativă în gestionarea rezervelor, rezervele de aur scăzând la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, pe măsură ce presiunile fiscale se intensifică, scrie Economic Times.

Potrivit unui raport al bne Intellinews, Rusia a vândut aur fizic din rezervele băncii centrale pentru prima dată în 25 de ani, în contextul în care guvernul încearcă să acopere un deficit bugetar în creștere, generat de cheltuielile militare susținute.

Raportul menționează că, între 2022 și 2025, vânzările cumulate de aur și valută au depășit 15.000 de miliarde de ruble (150 de miliarde de dolari), la care se adaugă alte 3.500 de miliarde de ruble (35 de miliarde de dolari) vândute în primele două luni ale anului 2026. Datele arată că Banca Centrală a Rusiei a vândut 300.000 de uncii de aur doar în ianuarie, urmate de alte 200.000 de uncii în februarie.

Raportul subliniază că aceasta reprezintă o schimbare notabilă în gestionarea rezervelor.

Anterior, tranzacțiile legate de aur erau în mare parte noționale, implicând transferuri între Ministerul de Finanțe și banca centrală, fără deplasare fizică a metalului. În ultimele luni, însă, banca centrală a început să vândă efectiv lingouri pe piață.

Prin urmare, rezervele de aur ale Rusiei au scăzut la 74,3 milioane de uncii, cel mai redus nivel din ultimii patru ani. Vânzarea a 14 tone în ianuarie și februarie reprezintă cea mai mare lichidare pe o perioadă de două luni de la al doilea trimestru din 2002, când 58 de tone au fost vândute într-o singură tranșă.

Raportul adaugă că presiunile fiscale s-au intensificat din cauza cheltuielilor militare masive. Rusia a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 2,6% din PIB, față de o estimare inițială de 0,5%.

Economiștii citați de agenția de presă sugerează că deficitul real ar putea fi mai aproape de 3,4%, deoarece unele plăți scadente în decembrie au fost amânate pentru 2026.

Tensiunile bugetare au fost agravate și de scăderea prețurilor petrolului în a doua jumătate a anului și de înăsprirea sancțiunilor americane. Drept urmare, ponderea veniturilor fiscale din petrol și gaze a scăzut la aproximativ 20% din totalul veniturilor, aproximativ jumătate față de nivelurile anterioare conflictului.

bne Intellinews mai subliniază că decizia de a vinde aur vine pe fondul unei creșteri abrupte a prețurilor, care au depășit 5.000 de dolari pe uncie. Această creștere a ridicat rezervele internaționale ale Rusiei la peste 809 miliarde de dolari la 28 februarie, incluzând 300 de miliarde de dolari în active înghețate.

Doar deținerile de aur sunt evaluate acum la 384 de miliarde de dolari. După sancțiunile din 2022, rezervele totale au crescut cu aproximativ 200 de miliarde de dolari, recuperând aproximativ două treimi din fondurile înghețate.

Potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, citate în raport, Rusia deține peste 2.000 de tone de aur, ceea ce o face al cincilea deținător suveran ca mărime la nivel global.

Țara și-a construit treptat aceste rezerve pentru a reduce dependența de activele denominate în dolari, în special după sancțiunile impuse în urma anexării Crimeei în 2014 și a escaladării conflictului în 2022. În același timp, Rusia și-a redus datoria externă la aproximativ 14% din PIB, printre cele mai scăzute niveluri la nivel mondial.

Din 2022, Ministerul de Finanțe a utilizat mai multe canale de finanțare pentru a gestiona deficitele generate de război. Acestea includ extrageri din Fondul Național de Bunăstare, care mai deține aproximativ 4.000 de miliarde de ruble, suficiente pentru a acoperi deficitul proiectat al anului curent, de 3% până la 4% din PIB.

Guvernul a crescut, de asemenea, emisiunile de obligațiuni interne OFZ și a majorat cotele de TVA cu două puncte procentuale, TVA-ul contribuind cu aproximativ 40% la totalul veniturilor.

Trecerea la vânzarea aurului fizic indică o utilizare mai directă a rezervelor lichide, subliniind presiunea tot mai mare asupra poziției fiscale a Rusiei, în condițiile în care conflictul din Ucraina intră în al patrulea an.