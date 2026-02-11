Rușii au atacat Harkov în toiul nopții: Trei copii au fost uciși de drone

11 Feb 2026

Atacurile aeriene rusești din timpul nopții de marți spre miercuri au ucis cel puțin patru persoane, în Harkov. Foto: Serviciul de urgență DSNS al Ucrainei

Atacurile aeriene rusești din timpul nopții de marți spre miercuri au ucis cel puțin patru persoane, printre care trei copii foarte mici, în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale, citate de BBC.

Guvernatorul regiunii, Oleh Sinegubov, a declarat că doi băieți în vârstă de doi ani, o fetiță de un an și un bărbat de 34 de ani au murit după ce o dronă a lovit casa în care se aflau, în orașul Bohoduhiv.

O femeie însărcinată de 35 de ani și o altă femeie, de 73 de ani, au fost rănite în urma atacului asupra orașului, a mai spus Sinegubov.

Rusia a reluat bombardamentele după o pauză de o săptămână, perioadă în care Donald Trump îi ceruse lui Vladimir Putin să suspende loviturile, în timp ce Ucraina era afectată de un val de frig extrem.

Bohoduhiv, situat la nord-vest de Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost vizat aproape zilnic de atacuri rusești în ultimele zile.

Luni, o femeie de 41 de ani și un băiat de 10 ani au fost uciși în același oraș, a precizat Sinegubov.

Forțele ruse au lansat marți și șapte bombe asupra orașului Sloviansk, din regiunea Donețk, a anunțat pe Telegram guvernatorul regional Vadîm Filașkin. Trei persoane, printre care o fetiță de 11 ani, au murit în urma atacului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a intensificat presiunea asupra regiunii, vizând infrastructura de transport și cea energetică cu un număr record de rachete balistice.

Autoritățile locale au instituit stare de urgență în regiunea Harkov din cauza situației critice din sectorul energetic. Aceasta vine după expirarea așa-numitului „armistițiu energetic”, care trebuia să ofere un răgaz sistemului energetic ucrainean în perioada în care temperaturile au coborât până la minus 20 de grade Celsius.

Zeci de mii de oameni din întreaga Ucraină se confruntă cu întreruperi grave de curent, iar multe gospodării nu au apă curentă sau încălzire.

Zelenski a mai spus că Statele Unite își doresc ca războiul cu Rusia să se încheie până în luna iunie și că ambele părți au fost invitate să participe la discuții în SUA săptămâna viitoare.

Între timp, miercuri seara a fost raportat un atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului Voljski, din regiunea Volgograd, în Rusia. Guvernatorul regional Andrei Bocearov a declarat că un apartament a fost avariat în urma loviturii și că a izbucnit un incendiu la o fabrică.