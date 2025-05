Rușii au bombardat o școală și un cartier de blocuri civile din Odesa, joi dimineață. Doi morți și 15 răniți

Două persoane au fost ucise şi alte 15 au fost rănite într-un „atac masiv” al forţelor ruse asupra unei zone rezidenţiale şi a unei şcoli din Odesa, în sudul Ucrainei, au anunţat joi serviciile de urgenţă ale ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Preşedinţia ucraineană a reacţionat cerând încă o dată o „încetare completă a focului” şi criticând „dorinţa de a ucide până la sfârşitul vieţii” a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Simultan cu aceste atacuri lansate în noaptea de miercuri spre joi, explozii s-au auzit într-un cartier al oraşului Sumî şi au fost declanşate sirenele antiaeriene în regiunile Kiev, Harkov, Cernihiv, Sumî, Doneţk, Dnipropetrovsk şi Zaporijie.

Another difficult morning in Ukraine. Russia’s drone attack on Odesa on the night of May 1 killed at least two people and injured five more. Residential buildings, a school, a supermarket, and homes were damaged. The rescue operation is ongoing. Russia continues rejecting peace. pic.twitter.com/JO5tzBSfin