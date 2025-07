Rușii au bombardat orașul-port de la Marea Neagră aflat la câteva sute de kilometri de România

Bombe glisante lansate de armata rusă în noaptea de luni spre marţi asupra oraşului ucrainean Kramatorsk, în apropiere de linia frontului în regiunea Doneţk (est), au ucis un băieţel de zece ani, a denunţat marţi noul premier ucrainean Iulia Sviridenko într-o postare pe platforma X, potrivit EFE. De asemenea, armata rusă a bombardat din nou și orașul-port Odesa, de la Marea Neagră.

Primarul din Kramatorsk, Aleksandr Goncearenko, a indicat că alte cinci persoane au fost rănite, bombele ruseşti lovind un imobil de locuit. Kramatorsk face parte dintr-o zonă metropolitană din Doneţk şi rămâne sub control ucrainean la peste trei ani de la începutul invaziei ruse, notează DPA, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, frontul s-a apropiat atât de mult, încât armata rusă poate acum să atace oraşul cu bombe grele glisante, care au o rază de acţiune de până la 40 de kilometri.

Moscova a anexat în septembrie 2022 regiunea Doneţk, precum şi regiunile ucrainene Lugansk (tot în est), Zaporojie şi Herson (sud), la câteva luni după izbucnirea războiului şi cere Kievului să-şi retragă forţele armate din aceste zone, pe care le controlează doar parţial, cu excepţia regiunii Lugansk, ocupată aproape integral.

În mesajul său pe X, şefa guvernului ucrainean a condamnat, de asemenea, atacul de noaptea trecută cu drone cu rază lungă de acţiune al Rusiei asupra mai multor regiuni ucrainene."Încă o noapte de teroare în toată Ucraina, Rusia continuă să lanseze rachete şi drone împotriva populaţiei noastre civile", afirmă ea în aceeaşi postare.

Sviridenko a explicat că "au fost lovite clădiri rezidenţiale" în regiunile Odesa (sud) şi Sumî, în nord-estul Ucrainei la graniţă cu Rusia. În Sumî, potrivit autorităţilor locale, trei persoane, între care un copil, au fost rănite în urma unui atac rusesc tot cu bombe glisante. Cinci clădiri de apartamente, un centru comercial şi mai mult de 12 autoturisme au fost avariate.

Russian attacks on Sumy and Odesa last night.



In Sumy, 12 people were injured. Five residential buildings, a shopping mall and 18 vehicles damaged.



In Odesa, residential buildings damaged, vehicles burned down. One person injured.



Russian attacks never stop.



?: Odesa pic.twitter.com/howx2QBMtp