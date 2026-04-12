Rusia a încălcat de 400 de ori armistițiul de Paște, acuză armata Kievului. O dronă a lovit o ambulanță în nord-estul Ucrainei

O dronă rusească a lovit o ambulanță în regiunea Sumî, în noaptea de 12 aprilie, iar trei medici au fost răniți, în ciuda armistițiului de Paște, au anunțat autoritățile locale citate de Kyiv Independent. Potrivit armatei ucrainene, Rusia a încălcat armistițiul de peste 400 de ori de când a intrat în vigoare la ora 16:00.

UPDATE 9.45 „După ora 16:00, au fost înregistrate 469 de încălcări ale armistițiului”, a declarat Statul Major General într-un comunicat. Presupuse încălcări includ 22 de acțiuni de atac inamice, 153 de cazuri de bombardament, 19 atacuri cu drone kamikaze și 275 de atacuri cu drone.

Potrivit Statului Major General, de la începutul zilei au fost înregistrate și 101 confruntări de-a lungul frontului.

Și autoritățile ruse au acuzat Ucraina de încălcarea armistițiului, susținând că atacurile cu drone ucrainene au vizat locații din regiunile Kursk și Belgorod și că cinci persoane au fost rănite.

Știrea inițială

Armistițiul de Paște dintre Ucraina și Rusia trebuia să fie în vigoare de la ora 16:00, pe 11 aprilie, până la sfârșitul zilei de 12 aprilie.

Rusia atacă în mod constant infrastructura civilă a Ucrainei, inclusiv clădiri rezidențiale și obiective energetice, în timp ce își continuă războiul.

Autoritățile locale au raportat că cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 38 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din 10 aprilie.

Trei persoane, între care și un copil, au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Odesa, în noaptea de 6 aprilie, au declarat autoritățile locale. Printre răniții din Odesa se numără un copil mic și doi adolescenți. Cel puțin doi dintre răniți au fost internați în stare gravă.