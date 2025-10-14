Rușii încep să se așeze la cozi la benzină. Penuria de combustibil ar putea dura un an, după ce rafinăriile au fost lovite de ucraineni

Coadă la benzină în regiunea ucraineană Luhansk, aflată sub ocuapție militară rusă. Foto: Profimedia Images

Rusia riscă să se confrunte cu o penurie cronică de benzină, iar reparațiile la rafinăriile afectate de bombardamentele ucrainene ar putea dura aproape un an. Companiile petroliere rusești vor resimți consecințele atacurilor cu drone asupra rafinăriilor timp de aproape un an, cred experții de la Agenția Internațională a Energiei, informează Moscow Times.

Cel puțin una din trei rafinării rusești a fost afectată de un astfel de atac.

Conform prognozelor citate de publicația rusă, până în iunie 2026, companiile petroliere din Rusia nu vor mai putea rafina țițeiul la volumele de dinaintea atacurilor ucrainene.

În prezent, volumele de rafinare a petrolului au scăzut cu aproximativ 10%, la 5 milioane de barili pe zi.

Scăderea a dus la întreruperi ale aprovizonării cu benzină care au afecta 57 de regiuni ale Federației Ruse, inclusiv peninsula Crimeea, anexată ilegal de la Ucraina, în 2014.

Cel mai mare terminal petrolier din Crimeea - lovit de drone ucrainene

În ultima săptămână, cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din zona peninsulei Crimeea, situat în orașul Feodosia, a fost atacat de două ori consecutiv de drone ucrainene, care au lovit cel puțin cinci depozite de țiței.

Situată la aproximativ 250 de kilometri de granița cu Ucraina, terminalul din Feodosia este cel mai mare de acest fel din peninsula Crimeea, cu o capacitate de până la 250.000 de tone de combustibil care poate fi folosit pentru aprovizionarea trupelor ruse.

Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că, în prezent, capacitatea de procesare a petrolului de către Rusia a scăzut cu 21%, în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei.

Penurie pe piața de combustibil: Moscova interzice exportul de benzină

Atacurile cu drone ale ucrainenilor împotriva infrastructurii petroliere rusești au dat o lovitură dură capacității regimului de la Kremlin de a rafina țiței, în ultimele săptămâni și au declanșat o penurie internă de aprovizionare cu combustibil, ce a dus această industrie strategică a Rusiei în pragul dezastrului.

Din cauza lipsei de aprovizionare, prețurile angro la benzină au crescut cu 40-50% de la începutul anului și au atins maxime istorice, care au provocat scumpirea benzinei la comețul cu de amănuntul

În septembrie, prețurile medii la benzinării, potrivit lui Rosstat, au crescut. cu 2,48% - cea mai mare valoare din 2018, iar creșterea anuală a ajuns la 12,73% și a devenit un record pentru ultimii 14 ani.

Recentele atacuri în valuri cu drone kamikaze ucrainene împotriva rafinăriilor și infrastructurii energetice rusești au privat firmele rusești din domeniu de o capacitate de procesare de 500 de mii de barili pe zi, conform unui raport redactat de experții Agenției Internaționale de Energie (IEA).

Astfel, conform prognozei IEA, volumele de rafinare vor crește la 5,4 milioane de barili pe zi abia în a doua jumătate a anului 2026.

Autoritățile de la Moscova au impus o interdicție totală asupra exportului de benzină din Rusia, au atenuat cerințele de mediu pentru rafinării și au crescut de patru ori achizițiile de combustibil în Belarus. Totodată, au fost reduse la zero taxele de import pentru livrările din China, Coreea de Sud și Singapore.