Rușii își fac adăposturi antiaeriene la metroul din Sankt Petersburg, cu sisteme de filtrare a „prafulului radioactiv”

9 stații de metrou din Sankt Petersburg vor fi adaptate pentru a putea găzdui și adăposturi antiaeriene. Imagine a unei stații de metrou din Sankt Petersburg. Foto: Getty Images

Administrația metroului din Sankt Petersburg, Rusia, a decis să adapteze nouă stații de metrou pentru a putea fi folosite ca adăposturi de apărare civilă. Administrația metroului a anunțat că e în căutarea unui constructor care să pregătească un studiu de fezabilitate pentru lucrările viitoare și care să stabilească ce facilități trebuie finalizate și care se pretează la adaptarea în adăposturi pentru protejarea populației, informează The Moscow Times.

De asemenea, constructorul va trebui să ia în considerare ca viitoarele adăposturi subterane să nu permită posibile infiltrații ale apelor subterane și să dispună de sistemele de ventilație, filtrare și purificare a aerului care să împiedice intrarea „prafului radioactiv, aerosolilor și substanțelor toxice”.

În același timp, autoritățile ruse realizează un inventar al adăposturilor la Sankt Petersburg. În 2025, autoritățile au verificat 2633 de adrese cu structuri de protecție – atât separate, cât și în interiorul imobilelor. Comisia locală pentru Siguranță și Ordine Publică a declarat apoi că majoritatea acestor facilități au nevoie de reparații.

În vara anului 2026, în Rusia au început să fie ridicate adăposturi din beton în orașe. Primele astfel de structuri au apărut la Kronstadt, unde se află una dintre principalele baze navel ale Flotei Baltice.

Această bază navală din Rusia a devenit una dintre țintele predilecte ale atacurilor cu drone ucrainene. Pe data de 3 iunie, o corvetă a flotei ruse, aflată la Kronstadt pentru reparații, a fost lovită într-un astfel de atac.