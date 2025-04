Rușii și-au bombardat un baraj pentru a opri înaintarea armatei ucrainene în Belgorod

Rusia pare să-şi fi distrus singură un baraj cu o bombă aeriană de mare putere în regiunea Belgorod, unde armata ucraineană a trecut graniţa şi a ocupat o mică porţiune de teritoriu, potrivit unor observatori militari citaţi miercuri de agenţia DPA, scrie Agerpres.

O înregistrare video distribuită pe reţelele de socializare pare să arate momentul impactului cu barajul al unei bombe aeriene, posibil o bombă de trei tone.

From "Kyiv in three days" to a FAB strike on Belgorod region – four years of full-scale war.



Russians are attacking themselves again. This time, they hit a dam near the village of Popivka with an aerial bomb. pic.twitter.com/x1htB72fGp