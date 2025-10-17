Rușii și-au doborât propriul avion de luptă din greșeală, încercând să oprească un atac cu drone ucrainean în Crimeea

<1 minut de citit Publicat la 23:45 17 Oct 2025 Modificat la 23:51 17 Oct 2025

Crimeea ocupată este ținta ucrainenilor de mai multe zile. Un atac cu drone din 13 octombrie a dus la un incendiu uriaș la un terminal petrolier. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Armata rusă și-a doborât din greșeală un avion propriu de luptă, vineri, deasupra Crimeei ocupate, în timp ce apărarea sa aeriană încerca să intercepteze mai multe drone ucrainene care pătrunseseră în regiune peste noapte, a informat purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, conform Kyiv Independent.

„Au respins atât de mult atacurile ucrainene încât au tras și în avionul lor, astăzi, deasupra Crimeei”, a declarat Pletenciuk la televiziunea națională ucraineană.

Atacul cu drone ucrainene pare să fi lovit o instalație din apropiere de aerdromul Gvardeiskoie din Crimeea, iar imaginile de la fața locului arată că un depozit de petrol a luat foc.

Ocupanții ruși din Sevastopol nu au transmis până acum informații legat de acest incident. În Rusia, orașe precum Soci, aflată la 400 de kilometri distanță de granița ucraineană, s-au aflat sub atacul ucrainean.

Primarul Andrei Proșunin din Soci a spus că orașul a activat sistemul de apărare aeriană din cauza atacurilor cu drone. Presa din Rusia a relatat că peste 10 aeroporturi și-au suspendat temporar activitatea.

Proșunin a spus că dronele au fost doborâte sau oprite în jurul orei locale 7:30.