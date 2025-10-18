Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local, anunță AIEA. Unde se opresc luptele și de ce

sursa foto: Armata Ucrainei / Facebook

Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Kyiv Independent.

Într-un comunicat publicat pe platforma X (fost Twitter), agenția a precizat că a fost lansat un „plan complex de reparații”, după ce au fost stabilite zone locale de încetare a focului pentru a permite lucrările.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că „ambele părți au colaborat constructiv” cu agenția pentru implementarea planului.

„Restabilirea alimentării externe cu energie este esențială pentru siguranța și securitatea nucleară,” a subliniat Grossi.

Un atac rusesc a lovit pe 23 septembrie o linie de înaltă tensiune, deconectând centrala de la rețeaua electrică a Ucrainei. Centrala de la Zaporojie – cea mai mare din Europa – nu produce în prezent energie electrică, ci funcționează doar cu generatoare diesel de rezervă, care asigură electricitatea necesară menținerii funcțiilor de siguranță.

Aceasta este a zecea și cea mai lungă pană de curent de la centrală de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022.

AIEA a confirmat că lucrările de reparare a liniilor de alimentare externe deteriorate au început după patru săptămâni de întrerupere, în urma stabilirii zonelor locale de încetare a focului.

Operatorul nuclear de stat al Ucrainei, Energoatom, avertizase anterior că generatoarele diesel nu sunt concepute pentru a susține funcționarea centralei pe o perioadă îndelungată.

Centrala nucleară de la Zaporojie a fost ocupată de forțele ruse în martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei.