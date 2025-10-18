Antena 3 CNN Externe Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local, anunță AIEA. Unde se opresc luptele și de ce

Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local, anunță AIEA. Unde se opresc luptele și de ce

A.N.
1 minut de citit Publicat la 17:40 18 Oct 2025 Modificat la 17:45 18 Oct 2025
armata ucrainei fb
sursa foto: Armata Ucrainei / Facebook

Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Kyiv Independent.

Într-un comunicat publicat pe platforma X (fost Twitter), agenția a precizat că a fost lansat un „plan complex de reparații”, după ce au fost stabilite zone locale de încetare a focului pentru a permite lucrările.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că „ambele părți au colaborat constructiv” cu agenția pentru implementarea planului.

„Restabilirea alimentării externe cu energie este esențială pentru siguranța și securitatea nucleară,” a subliniat Grossi.

Un atac rusesc a lovit pe 23 septembrie o linie de înaltă tensiune, deconectând centrala de la rețeaua electrică a Ucrainei. Centrala de la Zaporojie – cea mai mare din Europa – nu produce în prezent energie electrică, ci funcționează doar cu generatoare diesel de rezervă, care asigură electricitatea necesară menținerii funcțiilor de siguranță.

Aceasta este a zecea și cea mai lungă pană de curent de la centrală de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022.

AIEA a confirmat că lucrările de reparare a liniilor de alimentare externe deteriorate au început după patru săptămâni de întrerupere, în urma stabilirii zonelor locale de încetare a focului.

Operatorul nuclear de stat al Ucrainei, Energoatom, avertizase anterior că generatoarele diesel nu sunt concepute pentru a susține funcționarea centralei pe o perioadă îndelungată.

Centrala nucleară de la Zaporojie a fost ocupată de forțele ruse în martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei.

centrala nucleara zaporojie Zaporojie Război Ucraina

