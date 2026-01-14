Rutte, la Parlamentul European: ”Am crescut cu ideea că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Acum România e în UE și în NATO”

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că a crescut ”cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat că a crescut ”cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”. ”Acum România e în UE, România e în NATO. Acestea sunt unele dintre marile evenente ale istoriei, să nu uităm niciodată prin ce am trecut împreună și cât de important este”, a spus el în timpul unui eveniment organizat la Parlamentul European, unde a vorbit despre importanța democrației și a libertății într-un context internațional complicat, care pune sub semnul întrebării stabilitatea Alianței.

În cadrul sesiunii de întrebări în timpul evenimentului Renew Europe Global Europe Forum 2026, Rutte a fost întrebat de europarlamentarul Dan Barna dacă ar putea fi ”ultimul secretar general al NATO”.

”Nu plănuiam să demisionez deja, dar sunt sigur că va exista un succesor într-o zi. Nu am nicio idee, apropo, cât timp voi fi în această funcție, pentru că nu mi-a spus nimeni, dar, nu știi niciodată. Și e nevoie de unanimitate pentru un succesor, dar eu nu am primit un contract sau ceva de genul acesta, așa că nu am nicio idee pentru cât timp am fost numit. Dar m-am bucurat din plin de rol și de job și simt că este foarte important și există mult sprijin, nu pentru mine personal, asta nu e important, ci pentru efortul colectiv, ca NATO. Și sunt atât de fericit - sunteți din România și ceea ce ați menționat - și cred că este total adevărat - că NATO este crucială.”, a răspuns Rutte.

Revenind la exemplul României comuniste și la schimbările istorice din ultimele decenii, Rutte a adăugat: ”Putem doar… adică, m-am născut în 1967 și am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Acum România este în UE, România este în NATO. Acestea sunt unele dintre marile evenente ale istoriei, să nu uităm niciodată ce am traversat împreună și cât de important este.”

Totodată, secretarul general al NATO a susținut că Alianța rămâne solidă și că deciziile recente au întărit-o: ”NATO este puternică și cred că, datorită deciziilor de la Haga din timpul Summitului NATO, este și mai puternică, pentru că în sfârșit acum am decis să cheltuim ceea ce este necesar ca să ne protejăm, pe baza unei evaluări a tuturor nevoilor de apărare pe care le avem colectiv. Și făcând asta, egalizăm și cheltuielile noastre cu Statele Unite, ceea ce, încă de la Eisenhower, a fost o dezbatere, faptul că SUA cheltuiau cu mult mai mult decât europenii și canadienii, iar acum egalizăm; cred că asta e o veste excelentă.”

Întrebat de moderatoarea Teri Schultz dacă este ”de neconceput” ca un aliat să întoarcă armele împotriva altuia în interiorul NATO, Rutte a evitat să comenteze direct astfel de scenarii și a invocat practica Alianței de a gestiona tensiunile interne fără declarații publice: ”Din nou, rolul meu ca secretar general, sunt foarte clar. Eu nu comentez niciodată, niciodată, când există discuții în interiorul Alianței. Avem discuții între Grecia și Türkiye. Am avut discuții între alți aliați, iar ceea ce îi veți vedea pe toți predecesorii mei făcând, și pe mine, este să nu comentez niciodată asta în public. Lucrezi în culise.”

Rutte a spus însă că există o miză ”mai mare” și a vorbit despre securitatea flancului nordic: ”Iar când vine vorba de chestiunea aflată aici în joc - și cred că există o chestiune mai mare în joc - și anume apărarea Nordului Înalt, apărarea zonei arctice. Acolo puteți fi siguri că facem totul pentru a proteja întreaga Alianță. Acesta este rolul meu: să țin un miliard de oameni în siguranță. Și asta nu înseamnă doar flancul estic și SUA și flancul sudic, ci și zona arctică.”