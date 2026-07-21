Ryanair susține că nu duce "lipsă" de călători, dar avertizează asupra unei "ierni dificile" pentru companiile aeriene europene

Ryanair susține că nu duce "lipsă" de călători, deși războiul din Iran i-a afectat profitul. Sursa foto: Getty Images

Compania aeriană irlandeză Ryanair a avertizat că transportatorii europeni mai slabi financiar vor avea parte de "o iarnă dificilă", după ce profitul său din primul trimestru fiscal a scăzut cu 34%, pe fondul creşterii costurilor cu combustibilul şi al rezervărilor întârziate cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, relatează CNBC. În același timp, reprezentanții Ryanair susțin că nu se confruntă cu o "lipsă" de pasageri, în ciuda impactului războiului din Iranl asupra profitului companiei.

Potrivit sursei citate, profitul net al companiei în perioada aprilie - iunie a scăzut la 538 de milioane de euro (615,3 milioane de dolari), față de 820 de milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a precizat că 20% din necesarul său de combustibil neacoperit prin contracte de hedging a fost expus creșterilor de preț, în timp ce tarifele biletelor au scăzut cu 6%. Totodată, costurile de operare au crescut cu 11%, ajungând la 3,81 miliarde de euro, întrucât prețul combustibilului neacoperit prin hedging s-a mai mult decât dublat în cursul trimestrului.

Acțiunile companiei erau în scădere cu 6,8% la ultima cotație. Cu toate acestea, de la începutul anului, titlurile Ryanair înregistrează încă un avans de aproape 5%.

Pentru anul 2027, necesarul de combustibil pentru aviație al operatorului irlandez Ryanair este acoperit prin instrumente de hedging în proporție de 80% la un preț de 67 de dolari pe baril, iar pentru anul 2028, în proporție de 15% la un preț de 85 de dolari pe baril.

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu i-a determinat pe mulţi pasageri să amâne rezervările pentru vacanţele de vară, pe fondul temerilor privind aprovizionarea Europei cu combustibil pentru avioane şi al incertitudinilor economice.

Totuşi, compania susţine că cererea pentru călătorii rămâne puternică.

"Astăzi, avem peste 715.000 de pasageri care zboară cu noi. Nu există o lipsă de rezervări şi nici o lipsă de oameni care călătoresc. Pur şi simplu îşi rezervă biletele mai aproape de data plecării", a precizat directorul financiar al Ryanair, Neil Sorahan.

Oficialul a adăugat că temerile iniţiale privind o posibilă penurie de combustibil în Europa s-au diminuat.

"Există suficient combustibil pentru ca oamenii să plece şi să se întoarcă din vacanţă. În acest moment există şi oferte foarte bune pentru consumatori", a mai menţionat Neil Sorahan.

Ryanair estimează însă că multe companii aeriene europene vor întâmpina dificultăţi în sezonul rece.

"Există numeroşi transportatori care nu au structura de costuri şi bilanţul financiar ale Ryanair. Noi am rambursat în luna mai ultima obligaţiune, în valoare de 1,2 miliarde de euro, astfel că practic nu mai avem datorii şi deţinem toate activele companiei. Cred că unele companii mai slabe ar putea chiar să dispară în următoarele luni", a explicat directorul financiar.

Compania a precizat că este mai bine protejată decât concurenţa împotriva volatilităţii preţurilor petrolului. În prezent, Ryanair are acoperit prin contracte de hedging 80% din necesarul de combustibil pentru 2027, la un preţ de 67 de dolari pe baril, şi 15% din necesarul pentru 2028, la 85 de dolari pe baril.

Pentru restul anului financiar, Ryanair a adoptat o perspectivă prudentă, avertizând că evoluţia profitului depinde în mare măsură de preţul combustibilului neacoperit şi de evoluţiile geopolitice, în special de conflictul din Orientul Mijlociu şi de războiul din Ucraina.

Potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA), preţul mediu al combustibilului pentru avioane a ajuns la 127 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 10 iulie, cu 41% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Analiştii avertizează că, dacă preţurile combustibilului vor rămâne ridicate, sezonul de iarnă ar putea aduce un număr mai mare de anulări de zboruri şi chiar falimente în rândul transportatorilor aerieni europeni cu situaţii financiare fragile.