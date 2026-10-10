Sancțiunile împotriva Rusiei, ocolite prin sistemul bancar de corespondență. Care este rolul unei bănci din China

Multe dintre documentele analizate de Times au fost generate de A7, o firmă de servicii financiare din Moscova. sursa foto: Getty

O bancă regională puțin cunoscută din estul Chinei, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, a devenit una dintre porțile prin care firme-paravan rusești au ajuns la sistemul financiar american, folosind conturi deschise la mari bănci de pe Wall Street, precum Bank of America, Citibank sau JPMorgan Chase, pentru a cumpăra componente electronice, echipamente industriale și alte bunuri aflate sub sancțiuni, arată o investigație a The New York Times bazată pe mii de documente financiare și tranzacții bancare.

Contul de la Bank of America cu terminația 0252 nu era ceea ce te-ai fi așteptat.

Nu aparținea unei persoane sau unei firme. De fapt, banii din el nu aparțineau unei singure entități.

În cont erau adunați banii a nenumărați clienți ai Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, o bancă regională din orașul Yiwu, din estul Chinei.

Iar printre clienții băncii Chouzhou se aflau firme-paravan rusești, care pătrunseseră în sistemul financiar global ca parte a unui efort amplu de a ocoli sancțiunile occidentale, arată o analiză a New York Times bazată pe mii de documente financiare și tranzacții bancare.

Chouzhou Bank oferă așa-numitele servicii de corespondență, o practică bancară obișnuită, care le permite băncilor locale să le ofere clienților servicii internaționale, în mai multe valute, fără să deschidă sucursale în străinătate.

Chouzhou este una dintre numeroasele instituții care au descoperit o afacere profitabilă în rolul de intermediar, în locuri unde băncile occidentale evită să lucreze. De multe ori, băncile mai mici apelează la bănci precum Chouzhou, care au conturi de corespondență la marile firme de pe Wall Street, ceea ce creează în sistemul financiar un efect de tip păpușă rusească, care poate ascunde activități ilicite.

De la invadarea Ucrainei, acum patru ani, identificarea și exploatarea verigilor slabe din sistemul de corespondență a devenit o componentă importantă a efortului Rusiei de a ocoli restricțiile economice americane, arată analiza Times.

Pe lângă clienții legitimi, peste 50 de companii care au vândut Rusiei componente electronice aflate sub restricții, substanțe chimice industriale și alte bunuri și servicii în primele patru luni ale lui 2025 aveau conturi la Chouzhou.

Multe dintre documentele analizate de Times au fost generate de A7, o firmă de servicii financiare din Moscova. O arhivă cu înregistrările sale de la începutul lui 2025 a fost publicată online de hackeri. În plus, Times a obținut și a analizat mii de tranzacții comerciale și alte documente din baze de date interne pe care firma le lăsase neprotejate pe internet. Chouzhou Bank apărea în mod repetat în aceste documente, oferind un exemplu detaliat al rolului pe care serviciile de corespondență îl joacă în ocolirea sancțiunilor.

A7 nu a răspuns solicitării de a comenta. Times a relatat luna trecută că A7 ajută firmele rusești să ocolească restricțiile economice trimițând bani în străinătate pentru achiziția de bunuri, adesea prin companii-fantomă care nu au aproape alt rol decât acela de a masca aceste cumpărături.

O companie-fantomă care lucra pentru A7 în Kârgâzstan a făcut, în aceeași perioadă, achiziții de produse aflate sub restricții de peste 10 milioane de dolari, printr-o bancă ce avea cont la Chouzhou.

În alte cazuri, companiile rusești au cumpărat echipamente industriale, inclusiv mașini de rectificat de precizie, care pot fi folosite la fabricarea unor componente pentru arme.

În ianuarie 2025, arată documentele tranzacțiilor, o companie rusă a cumpărat componente în valoare de 73.000 de dolari, folosite la construirea sistemelor de război electronic. Piesele au fost livrate de un distribuitor din Hong Kong cu un istoric de vânzări către cumpărători ruși, potrivit datelor comerciale.

Pentru finalizarea tranzacției, First Abu Dhabi Bank, o bancă din Emiratele Arabe Unite, a făcut demersurile ca banii să fie trimiși în contul băncii Chouzhou de la Bank of America.

Așa cum se întâmplă de regulă în tranzacțiile de corespondență, Bank of America a primit ordinele de transfer, dar nu și detalii despre achiziția propriu-zisă. Asta a permis ca natura bunurilor și identitatea cumpărătorului să rămână ascunse pe măsură ce tranzacția trecea prin sistemul bancar internațional.

În iunie 2025, fără nicio explicație, Bank of America și-a încheiat relația cu Chouzhou Bank și a închis contul 0252, a cărui existență fusese făcută publică pe site-ul unei bănci din Kârgâzstan.

Chouzhou continuă însă să ofere acces la dolar, prin Citibank, JPMorgan Chase și Standard Chartered, pentru zeci de bănci care altfel nu au acces direct la sistemul financiar american, inclusiv în țări cu legături economice strânse cu Rusia, a constatat Times.

Chouzhou nu a răspuns solicitărilor detaliate de a comenta. Abordat în persoană la o conferință bancară de la Miami, la sfârșitul lui septembrie, un manager din divizia de servicii de corespondență a băncii a refuzat să comenteze.

Reprezentanții Bank of America, Citigroup, Standard Chartered și First Abu Dhabi au declarat că lucrează îndeaproape cu autoritățile de aplicare a legii și cu guvernele. Ei au adăugat că băncile lor monitorizează în mod regulat activitatea de corespondență și raportează autorităților activitățile suspecte, pentru a identifica și a ajuta la destructurarea rețelelor bancare ilicite.

Deși o purtătoare de cuvânt a Citi și un purtător de cuvânt al First Abu Dhabi au spus că nu comentează situația unor clienți anume, toate cele patru bănci au subliniat că aplică controale interne riguroase pentru combaterea spălării de bani, a ocolirii sancțiunilor și a altor infracțiuni financiare. JPMorgan a refuzat să comenteze.

O piesă esențială a mecanismului financiar

Sistemul bancar de corespondență este o parte opacă și învechită, dar esențială, a „instalației” care susține finanțele internaționale. El a jucat un rol crucial în transformarea dolarului în moneda dominantă a comerțului internațional și le-a oferit Statelor Unite o pârghie fără egal asupra tranzacțiilor financiare.

Iată cum funcționează: să ne imaginăm că un exportator de țesături dintr-o zonă rurală a Chinei vrea să-și vândă produsele unor clienți din străinătate. Ar fi nepractic ca exportatorul, sau chiar banca sa locală, să aibă conturi în fiecare țară și în fiecare monedă pe care clienții ar putea vrea să o folosească.

Sistemul de corespondență rezolvă această problemă. Banca locală chineză a exportatorului are conturi în dolari, euro și alte valute la câteva bănci globale. Prin aceste conturi, banca chineză are acces la rețelele largi ale acestor bănci internaționale, ceea ce le permite clienților săi să trimită și să primească plăți internaționale și să convertească încasările în moneda locală.

Prin natura sa, însă, sistemul de corespondență poate crea o distanță între marile bănci și firmele mici care încearcă să le ocolească sistemele de control. Marile bănci delegă adesea verificarea clienților și a tranzacțiilor băncilor mai mici aflate mai jos în lanțul de corespondență.

Când au fost introduse noi reglementări pentru oprirea finanțării terorismului, după atacurile din 11 septembrie 2001, băncile au început să renunțe la relațiile de corespondență în întreaga lume.

Sudanul, declarat de Statele Unite stat care sponsorizează terorismul, a fost lovit în mod deosebit. Multe bănci au încetat să mai proceseze plăți din această țară, ceea ce a stârnit temeri că ar putea fi izolată de sistemul financiar global și împinsă spre rețele bancare paralele pentru a le asigura cetățenilor săi chiar și bunurile de bază.

De atunci, autoritățile de reglementare au încercat să găsească un echilibru între riscul ocolirii sancțiunilor și obiectivul de a menține dolarul în uz la nivel global.

În 2016, Departamentul Trezoreriei a emis o recomandare potrivit căreia băncile nu sunt obligate să verifice individual clienții băncilor corespondente, o practică numită „cunoaște-l pe clientul clientului tău”.

Așteptarea este ca băncile care oferă servicii de corespondență să înțeleagă doar dacă o altă bancă este capabilă să își monitorizeze clienții, nu să îi verifice ele însele pe acești clienți, a explicat Daniel Tannebaum, partener la Oliver Wyman, o firmă de consultanță care consiliază băncile în domeniul combaterii spălării banilor și al sancțiunilor.

Înainte de a deschide un cont de corespondență, băncile efectuează verificări amănunțite asupra potențialilor parteneri, a spus Alan Ketley, fost secretar executiv al Grupului Wolfsberg, un consorțiu de bănci globale care oferă consultanță privind activitatea de corespondență.

Grupul Wolfsberg elaborează un chestionar detaliat pe care băncile îl folosesc pentru a evalua modul în care potențialii clienți respectă sancțiunile și alte practici de gestionare a riscurilor.

Atunci când tranzacțiile trec printr-o bancă americană, Departamentul Trezoreriei are o jurisdicție largă pentru a reglementa și controla această activitate. Luna trecută, de exemplu, guvernul american a impus restricții economice împotriva a două bănci străine care au folosit sistemul de corespondență pentru a ajuta Iranul să aibă acces la sistemul dolarului, cu scopul de a spăla bani și de a ocoli sancțiunile în numele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Băncile americane pot răspunde juridic pentru procesarea unor tranzacții interzise chiar și atunci când acționează doar ca bancă corespondentă pentru o altă instituție financiară. Cu toate acestea, Departamentul Trezoreriei decide ce cazuri urmărește.

În funcție de amploarea activității ilicite și de nivelul verificărilor făcute de bancă, ar fi greu de imaginat ca o bancă americană să fie sancționată pentru că a jucat, fără să știe, un rol într-o schemă sofisticată de ocolire a sancțiunilor, potrivit unui fost oficial de rang înalt al Trezoreriei, care nu era autorizat să vorbească public despre procedurile de aplicare a legii.

Un colac de salvare esențial

Chouzhou a fost înființată la Yiwu în 1987 și s-a dezvoltat pe măsură ce acest oraș comercial de mărime medie din China a devenit un centru de producție pentru bunuri trimise în toată lumea.

De-a lungul anilor, banca și-a creat o nișă oferind servicii de corespondență pentru zeci de bănci din țări considerate de oficialii occidentali cu risc ridicat de spălare de bani sau de ocolire a sancțiunilor, printre care Afganistan, Yemen și Sudanul de Sud, potrivit documentelor obținute de Times și datelor BankCheck, o platformă de conformitate pentru serviciile bancare de corespondență.

Chouzhou are o prezență deosebit de puternică în Kârgâzstan, Georgia și Uzbekistan, țări cu legături economice strânse cu Rusia, care au devenit centre importante pentru comerțul redirecționat.

Potrivit datelor BankCheck, Chouzhou oferă acces la conturi în dolari pentru aproape 70 de alte bănci, dintre care majoritatea nu au altfel acces direct la sistemul financiar american. Aceste bănci, la rândul lor, le oferă clienților lor conturi în dolari.

Prin comparație, Industrial and Commercial Bank of China, cea mai mare bancă din lume după active, oferă acces la dolar pentru 20 de bănci. HSBC Bank din Londra are doar șapte conturi de corespondență în dolari pentru alte bănci, arată datele BankCheck.

În 2024, Chouzhou a procesat tranzacții internaționale de peste 200 de miliarde de dolari, potrivit unui prospect de emisiune de obligațiuni, adică de aproape patru ori valoarea totală a activelor sale. Aceasta este însă, probabil, doar o mică parte din activitatea sa actuală: la conferința de servicii financiare de la Miami de luna trecută, Chouzhou se lăuda cu relații cu peste 1.000 de bănci și cu posibilitatea de a procesa plăți în 27 de valute.

Chouzhou a încetat să mai proceseze direct tranzacții cu bănci din Rusia și Belarus la începutul lui 2024, potrivit unor comunicate de presă și documente comerciale. A continuat însă să lucreze cu clienți și bănci din țări considerate cu risc ridicat de ocolire a sancțiunilor impuse Rusiei.

O factură emisă de Anul Nou anul trecut pentru un transport de containere către Rusia din Shenzhen, capitala electronicelor din China, o menționa pe Chouzhou drept banca firmei. Factura conținea un mesaj scris cu litere roșii îngroșate, care sugera că banca era dispusă să proceseze tranzacții pe care instituțiile chineze mai mari și mai consacrate le-ar fi refuzat.

Cele două companii de logistică menționate pe factură, Utrust Logistics și Shark Intermodal Systems, nu au răspuns solicitărilor de a comenta.

La scurt timp după ce Bank of America și-a încheiat relația cu Chouzhou anul trecut, banca chineză a deschis două noi conturi în dolari la Citibank și Standard Chartered, arată datele BankCheck.

Conturile sunt încă deschise.