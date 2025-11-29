„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia

4 minute de citit Publicat la 19:59 29 Noi 2025 Modificat la 20:18 29 Noi 2025

Rusia dezvoltă această rachetă din 2013 pentru a înlocui rachetele terestre învechite din epoca sovietică. Foto: captură X

Supranumită „Satan 2”, racheta balistică, despre care Vladimir Putin a spus că este „invincibilă”, ar fi explodat peste baza militară din Yasnîi, în regiunea Orenburg a Federației Ruse, într-un test considerat eșuat. În imaginile filmate de martori, racheta iese din siloz, se ridică în aer, apoi se înclină, ia foc și se prăbușește la pământ. Racheta a explodat apoi, iar un nor uriaș de fum, de o culoare neobișnuită, s-a ridicat în aer. Dacă suspiciunile experților se confirmă, este cel puțin al doilea test eșuat al rachetei Sarmat în aproximativ un an, relatează The Moscow Times.

Explozia, care a avut loc la vineri după-amiază la o bază a Forțelor de Rachete Strategice din Yasnîi, a fost rezultatul unui test eșuat al celei mai noi rachete nucleare Sarmat, supranumită „Satan 2”, sunt de părere experții militari care au analizat imaginile.

Imagini surprinse de martori arată racheta ieșind din siloz și ridicându-se în aer. Câteva secunde totul pare în ordine, dar dintr-o dată, racheta se înclină, ia foc și cade. În urma exploziei, un nor uriaș în formă de ciupercă, portocaliu-violet, s-a ridicat în aer.

Pavel Podvig, cercetător la Institutul ONU pentru Cercetare în Dezarmare, este de părere că cel mai probabil a fost vorba despre un test al rachetei Sarmat. Expertul e de părere că Federația Rusă nu va putea să-și îndeplinească promisiunea de a avea o rachetă funcțională Sarmat în 2025.

By all indications, the event in Yasnyy/Dombarovskiy was a failed Sarmat test (links to the full post below). So much for the promise to deploy the first Sarmat in 2025. I wouldn't overdramatize this - stuff happens. And it's not like Russia needs Sarmat. 1/ pic.twitter.com/t4dysIB72p — Pavel Podvig (@russianforces) November 28, 2025

Rusia dezvoltă Sarmat din 2013

Rusia dezvoltă această rachetă din 2013 pentru a înlocui rachetele terestre învechite din epoca sovietică. Președintele Vladimir Putin a promis că Sarmat va intra în dotare în 2020, dar racheta nu a zburat niciodată. O încercare anterioară de testare, acum aproximativ un an, s-a încheiat cu eșec: racheta a explodat în siloz la poligonul Plesețk, lăsând în urmă un crater uriaș.

La rândul său, Etienne Marcus, cercetător la Fundația Franceză pentru Cercetare Strategică (FRS), este de acord că testele rachetei Sarmat cel mai probabil au eșuat din nou. Armata are nevoie urgentă să certifice racheta, întrucât Putin a anunțat intrarea ei în serviciu anul acesta, notează expertul.

Racheta a căzut la un kilometru de siloz, lăsând un crater de 70 de metri lățime, a mai precizat Marcus, citând imagini satelitare Sentinel-2.

De această dată, rușii au încercat lansarea rachetei către poligonul de testare Kura din Kamceatka. Rusia a emis un NOTAM (aviz pentru piloți) pentru zonele Yasnîi și Kura și i-a avertizat să evite zonele de pericol, a spus expertul militar Dmitri Kornev.

Acesta este de acord că racheta prăbușită ar fi putut fi un Sarmat. Totuși, nu exclude posibilitatea ca testul din Orenburg să fi fost o încercare nereușită de testare a unei rachete Voevoda (denumire NATO: Satan), cea mai veche rachetă a Rusiei, aflată în serviciu din anii 1980. Ambele rachete folosesc combustibil lichid, ceea ce a produs norul caracteristic de culoare.

Podvig se îndoiește însă: Voevoda a fost testată ultima dată în 2013. Conform SIPRI, doar 34 astfel de rachete mai sunt în serviciul Forțelor de Rachete Strategice ale Rusiei. Deși unele Voevoda ar putea fi încă operaționale, este foarte puțin probabil ca forțele de rachete să mai lanseze una, scrie Podvig.

Baza aeriană Yasnîi găzduiește, de asemenea, cele mai noi sisteme de rachete Avangard. Totuși, aceste rachete folosesc o „lansare la cald” din siloz, în timp ce imaginile surprind o „lansare la rece”, notează expertul.

„Se pare că avem de-a face cu încă un regres al programului Sarmat. Este extrem de improbabil ca racheta să fie desfășurată în 2025, așa cum a anunțat președintele rus la începutul acestei luni”, concluzionează expertul.

Eșecul Sarmat „va afecta grav descurajarea strategică a Rusiei pe termen mediu”, scrie Marcus: „Înlocuirea rachetelor învechite R-36M2 (Voevoda – n.r.), care transportă o parte semnificativă a focoaselor strategice ale Rusiei, este din nou amânată, iar mentenanța lor, care era asigurată de Ucraina până în 2014, rămâne incertă.”

Rusia are 5.449 de focoase nucleare

Conform SIPRI, forțele nucleare strategice ale Rusiei includ 333 de rachete bazate la sol. Acestea sunt în principal rachete Iars (206 unități), inclusiv mobile, fiecare capabilă să transporte patru focoase de 250 kilotone.

Rusia mai are 78 de rachete Topol cu un focos de 800 kilotone, 12 rachete Avangard și aproximativ trei duzini de rachete Voevoda. Cele din urmă au câte 10 focoase multiple.

În plus, Federația Rusă dispune și de 192 de rachete balistice lansate de pe submarine (Sineva și Bulava), conform datelor SIPRI.

Nouă țări dețin arme nucleare, potrivit Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Potrivit datelor acestui Institut în lume sunt 12.331 de focoase nucleare, majoritatea de zeci de ori mai puternice decât bomba atomică aruncată asupra Hiroshimei.

Cele nouă țări care dețin arme nucleare sunt:

Rusia. Număr estimat de focoase: 5.449 Statele Unite ale Americii. Număr estimat de focoase: 5.277 China. Număr estimat de focoase: 600 Franța. Număr estimat de focoase: 290 Regatul Unit. Număr estimat de focoase: 225 India. Număr estimat de focoase: 180 Pakistan. Număr estimat de focoase: 170 Israel. Număr estimat de focoase: 90 Coreea de Nord. Număr estimat de focoase: 50