Scandal diplomatic după prăbușirea Torre dei Conti. Rusia face afirmații halucinante după tragedie, Roma îl convoacă pe ambasadorul rus

2 minute de citit Publicat la 08:50 04 Noi 2025 Modificat la 08:53 04 Noi 2025

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat, în mod scandalos, că în urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul cu Rusia, economia Italiei se va prăbuşi la fel ca turnul în care se făceau reparaţii. FOTO: Hepta/Profimedia Images

Ministerul italian de Externe a anunţat că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei de urgenţă, să dea explicaţii după ce Moscova a făcut declarații scandaloase despre tragedia din Roma, în urma căreia un muncitor român a murit sub dărâmăturile Torre dei Conti. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că în urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul cu Rusia, economia Italiei se va prăbuşi la fel ca turnul în care se făceau reparaţii.



Ambasadorul rus a mai fost convocat și în iulie, după ce Rusia i-a inclus pe președintele Italiei și pe alți reprezentanți ai guvernului de la Roma pe o listă de exemple de comportament rusofob.

„În centrul Romei, la Forurile Imperiale, s-a prăbușit un turn istoric. Se caută răniți sub dărâmături. Reamintesc că, în luna mai, Ministerul italian de Externe anunța că sprijinul Italiei pentru Ucraina, inclusiv ajutorul militar și contribuțiile prin mecanismele Uniunii Europene, se ridică la circa 2,5 miliarde de euro, dintre care aproximativ un miliard pentru refugiați, 310 milioane pentru bugetul statului ucrainean și 93 de milioane pentru activități umanitare. Atât timp cât guvernul italian va continua să irosească banii contribuabililor săi, Italia se va prăbuși cu totul: de la economie, până la turnuri.”, a scris pe Telegram Maria Zaharova.

Declarațiile au stârnit reacții vehemente la Roma, atât din partea guvernului, cât și a opoziției.

Ministerul italian de Externe (Farnesina) a calificat afirmațiile ca fiind „scandaloase și degradante”, subliniind că „arată prăpastia de vulgaritate în care a căzut conducerea de la Moscova”. „Nimănui, absolut nimănui din Italia, nu i-ar fi trecut prin minte să se bucure sau să speculeze pe seama unei tragedii. Italia va rămâne fidelă modului ei civilizat și solidarității umane. Sprijinim Ucraina pentru că suntem italieni”, au transmis surse oficiale din Farnesina.

Ministrul apărării, Guido Crosetto, a declarat pentru Rai News: „Nu citesc niciodată ce spune această doamnă. Declarațiile ei sunt o parte microscopică, nici relevantă, nici sofisticată, a capacității de dezinformare a Rusiei. Dacă, invers, s-ar fi prăbușit o parte din istoria Rusiei, punând în pericol viața cuiva, m-aș fi îngrijorat sincer și aș fi fost trist. Nu mi-ar fi trecut prin minte să polemizez. Rusia nu a arătat niciodată voința de a face pace, nici când i s-au oferit toate condițiile. Dacă ar pune capăt războiului, nu ar mai fi nevoie să ajutăm o națiune invadată să trăiască.”

Reacțiile din spectrul politic italian au fost la fel de dure, scrie today.it.

Riccardo Magi (+Europa): „În loc să se îngrijoreze de tinerii ruși trimiși să moară în Ucraina, Zaharova ironizează Italia. După ce l-au pus pe președintele Mattarella pe lista neagră, este încă o provocare inacceptabilă. Guvernul trebuie să reacționeze și să convoace ambasadorul rus.”

Mara Carfagna (Noi Moderati): „Să folosești tragedia Turnului Conti pentru propagandă, în timp ce un muncitor se află sub dărâmături, e o formă de șantaj moral și scârboasă. Zaharova este o propagandistă lipsită de respect uman și instituțional.”

Carlo Calenda (Azione): „Zaharova e o rușine. Rusia e condusă de asasini fără milă care nu dau nicio valoare vieții. Trebuie să le dăm ucrainenilor puterea de a-i învinge.”

Chiara Braga (Partidul Democrat): „Cuvinte inacceptabile, stupide și vulgare. În timp ce salvatorii caută un om sub ruine, reprezentanții regimului rus insultă un întreg popor.”

Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia): „O grosolănie barbară. Într-un moment în care suntem preocupați de soarta muncitorilor și de patrimoniul nostru istoric, asemenea glume sunt de neiertat. Să-și ceară scuze Italiei și Romei.”