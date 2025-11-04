Cine era românul de 66 de ani care a murit sub dărâmăturile Torre dei Conti, în Roma. Procurorii au deschis o anchetă

3 minute de citit Publicat la 07:54 04 Noi 2025 Modificat la 07:54 04 Noi 2025

Românul blocat 11 ore sub dărâmăturile turnului prăbuşit la Roma, în Italia, a murit în noaptea de luni spre marți, la spital. Foto: Profimedia Images

Românul blocat 11 ore sub dărâmăturile turnului prăbuşit la Roma, în Italia, a murit în noaptea de luni spre marți, la spital. A suferit un stop cardiac imediat ce a fost urcat în ambulanță. Peste 150 de pompieri au participat la operațiune dramatică de salvare. Soția lui a asistat la operațiune, alături de ambasadoarea României la Roma. Alţi trei bărbaţi tot de naţionalitate română au fost scoşi din turnul prăbuşit, însă unul dintre ei este acum în stare critică la spital. Tragedia s-a întâmplat în timpul lucrărilor de renovare a turnului medieval. Reacţii au venit inclusiv de la premierul Giorgia Meloni, care a transmis un mesaj de solidaritate. Potrivit presei italiene, muncitorul român mort avea 66 de ani şi era din Suceava. Locuia de mai mulţi ani în Italia alături de familia lui.

Bărbatul, pe nume Octay Straici, se căsătorise în 26 aprilie 2021 și era originar din orașul Suceava, scrie Rai News. Iubea marea și posa frecvent pe rețelele sociale fotografii de la mare, alături de soția lui.

El lucrase la periferia Romei și acum făcea parte din echipa de la Torre dei Conti.

O parte din Torre dei Conti din Roma, Italia, s-a prăbușit luni dimineaţă, în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au intervenit rapid pentru a salva muncitorii însă, în acelaşi timp, a avut loc o altă prăbuşire. Un muncitor român a ajuns de urgenţă la spital, în timp ce un altul, tot român, a fost prins sub dărâmături. Acesta din urmă a fost scos după 11 ore, a fost dus la spital, dar a murit la puțin timp după aceea.

Medicii legiști urmează să facă o autopsie.

„Îmi exprim profundă tristețe și transmit condoleanțe, în numele meu și al Guvernului, pentru tragica trecere în neființă a lui Octay Stroici, muncitorul care a murit după ce s-a părbușit Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familie și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris.”, a transmis prim-ministrul Giorgia Meloni, într-un mesaj pe X. Meloni le-a mulțumit „încă o dată salvatorilor și tuturor celor care au lucrat neobosit și cu curaj pentru a-i salva viața”.

Un mesaj a transmis și primarul Romei, după această tragedie. „Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Octay Stroici, muncitorul care a fost ucis în tragica prăbușire a clădirii Torre dei Conti. În numele Romei și al meu, îmi exprim gândurile sincere către familia sa, colegii și toți cei apropiați. Aș dori să mulțumesc pompierilor, forțelor de ordine și echipelor de salvare care au intervenit cu mare profesionalism și dăruire într-o situație atât de complexă și dramatică.”, a transmis primarul Romei, Roberto Gualtieri.

„Deplângem moartea lui Octavian Stroicy: inima sa a încetat să mai bată în ciuda eforturilor admirabile ale pompierilor care l-au scos viu din dărâmăturile Turnului dei Conti din Forumul Imperial. Soției sale și întregii familii le transmit sincerele mele condoleanțe, alături de cele ale Ministerului Culturii. Octavian nu a fost singur nici măcar o clipă: pe lângă pompieri, instituții naționale și romane, forțe de securitate, personal medical, Protecție Civilă și cetățenii prezenți au participat până la sfârșit la încercarea de a-l salva. Amintirea sa va rămâne cu noi pentru totdeauna”, a transmis ministrul Culturii, Alessandro Giuli.

„Octay Stroici, muncitorul care a rămas sub dărâmături ore întregi după prăbușirea Turnului dei Conti, a murit. În ciuda eforturilor extraordinare ale salvatorilor. În numele meu și al Regiunii Lazio, transmit cele mai sincere condoleanțe familiei sale. Nu puteți și nu trebuie să muriți la locul de muncă.”, este mesajul transmis de guvernatorul regiunii Lazio, Francesco Rocca.

Potrivit Rai News, clădirea medievală de pe Via dei Fori Imperiali era renovată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (NRRP).

Carabinierii au sigilat zona unde Torre dei Conti s-a prăbușit.

Cauzele prăbușirii sunt investigate de Carabinieri din cadrul Comandamentului Piazza Venezia și al Companiei Centrale Roma, alături de Inspectoratul de Muncă al Carabinierilor și de Autoritatea Sanitară Locală.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă atât pentru vătămare corporală din culpă, cât și pentru infracțiunea de provocarea unui dezastru.