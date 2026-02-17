Scandal diplomatic uriaș în Belgia. Ambasadorul SUA, convocat la MAE după ce a acuzat autoritățile belgiene de antisemitism

Ambasadorul Bill White este unul dintre donatorii-cheie ai campaniei prezidențiale a lui Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Un scandal diplomatic de proporții a izbucnit în Belgia, după ce ambasadorul Statele Unite la Bruxelles a acuzat autoritățile belgiene de antisemitism, relatează NBC News. Ambasadorul SUA în Belgia, Bill White, unul dintre donatorii-cheie în campania lui Donald Trump, s-a arătat indignat de faptul că poliția din Anvers a deschis un dosar penal împotriva a trei bărbați evrei pentru că ar fi efectuat mai multe circumcizii fără ca un medic să fie prezent, potrivit The Brussels Times. El a numit ancheta „ridicolă și antisemită”. În replică, ministrul belgian de Externe l-a convocat la minister pentru a da explicații.

Postul public național VRT a relatat că autoritățile din Anvers au deschis o anchetă penală împotriva a trei bărbați pentru că ar fi efectuat circumcizii fără pregătire medicală și fără un medic prezent. Cei trei ar avea certificarea de „mohel”, care în religia iudaică le dă dreptul să facă aceste circumcizii. Fără aceasta, evreii nu pot avea un bar mitzvah, o nuntă evreiască sau nu poate fi înmormântați într-un cimitir evreiesc.

Într-un mesaj postat luni pe rețeaua X, ambasadorul american Bill White a cerut Belgiei să facă „o treabă mult mai bună” în privința antisemitismului. El a cerut încetarea oricărei urmăriri penale împotriva celor trei moheli, despre care spune că efectuează acte pentru care „au fost instruiți de mii de ani”.

„Opriți această hărțuire inacceptabilă a comunității evreiești de aici, din Anvers și din Belgia”, a spus White. „Este 2026, trebuie să intrați în secolul XXI și să permiteți familiilor evreiești din Belgia să își exercite legal libertățile religioase!”

Bill White a susținut că această investigație reprezintă o „hărțuire inacceptabilă a comunității evreiești de aici, din Anvers și din Belgia”. El a spus că îi va vizita pe cei trei bărbați acuzați în Anvers și i-a cerut ministrului belgian al Sănătății să i se alăture.

„Trebuie să adoptați o prevedere legală care să permită mohelilor religioși evrei să își îndeplinească atribuțiile aici, în Belgia”, a spus el.

Anti Semitism is UNACCEPTABLE in any form & it must be rooted out of our society.



President TRUMP @POTUS @realDonaldTrump @JDVance @VP @SecRubio @StateSEAS @DeputySecState and I call upon all of Belgium to do a much better job on this subject !



TO BELGIUM,



SPECIFICALLY YOU… — Ambassador Bill White (@BillWhiteUSA) February 16, 2026

După această postare, Belgia l-a convocat marți pe ambasadorul SUA la sediul Ministerului de Externe. Convocarea este o măsură rară între aliați apropiați.

„A eticheta Belgia drept antisemită nu este doar greșit, ci este o dezinformare periculoasă care subminează lupta reală împotriva urii”, a declarat ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, într-o postare pe X, luni.

„Un ambasador acreditat în Belgia are responsabilitatea de a respecta instituțiile noastre, reprezentanții noștri aleși și independența sistemului nostru judiciar. Atacurile personale împotriva unui ministru belgian și interferența în chestiuni judiciare încalcă normele diplomatice de bază”, a spus Prévot.

(EN) Any suggestion that Belgium is antisemitic is false, offensive, and unacceptable. Belgium condemns antisemitism with the greatest firmness. The fight against antisemitism, and all forms of hatred and discrimination, is an absolute priority for our country.



Everyone must be… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) February 16, 2026

Ministrul de Externe a adăugat că „legea belgiană permite circumcizia rituală atunci când este efectuată de un medic calificat, în condiții stricte de sănătate și siguranță” și că nu va comenta o investigație în desfășurare.

În postarea lui de pe X, ambasadorul american l-a atacat direct și pe ministrul Sănătății din Belgia, Frank Vandenbroucke pe care l-a acuzat că este „foarte nepoliticos” și „șiret”. Mai mult, acesta susține că ministrula refuzat că-i strângă mâna și să facă o fotografie cu el după o întâlnire între cei doi.

„Este clar că [dumneavoastră] nu simpatizați America, țara care a luptat și unde zeci de mii dintre fiii națiunii noastre au murit de două ori pentru libertatea Belgiei, în timpul Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial”, a scris ambasadorul.

Bill White este staționat la Bruxelles de la sfârșitul anului 2025. Om de afaceri și fondator al firmei de consultanță Constellations Group, el este unul dintre donatorii-cheie ai campaniei prezidențiale a lui Donald Trump.