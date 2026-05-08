Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Deputații nu mai pot folosi rusa în plen. Opoziția a părăsit ședința: „Ne închid gura”

După ce Codul va fi votat şi în lectura a doua, traseismul politic va fi interzis. Foto: Profimedia Images

A fost scandal în Parlamentul de la Chișinău, la votul noului cod de conduită al deputaților. PAS, partidul președintei pro-europene Maia Sandu, a votat pentru restricționarea utilizării limbii ruse în plen, obligând deputaţii să ia cuvântul doar în română. Partidele de opoziție au acuzat că puterea încearcă să le „închidă gura” și au ieșit din sală în semn de protest față de ceea ce au numit „cenzura” impusă de partidul aflat la guvernare. Nu a fost singurul articol din noul regulament care a inflamat spiritele în Parlament, relatează Unimedia.

Noul Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului de la Chișinău interzice, între altele, și traseismul politic, limitează timpul alocat dezbaterilor, obligă deputații să vorbească în limba română în şedinţele de plen, introduce conceptul de „oră a votului”, adică toate proiectele de pe ordinea de zi pot fi votate doar în intervalul alocat acestei proceduri.

De asemenea, proiectul prevede că autoritățile administrației publice locale ar putea fi suspendate de deputați dacă încalcă deliberat legea sau pun în pericol securitatea statului.

Codul a trecut de prima lectură. Nu fără scandal însă.

„Astăzi ne închid gura”

Igor Talmazan, care a prezentat regulamentul Parlamentului, a spus că membrii parlamentului sunt liberi să vorbească în „limbi minoritare”. „Dar limba care trebuie folosită în instituţiile statului este limba noastră oficială: româna”, a spus el.

Până acum, limba rusă este considerată drept limbă „interetnică”, iar documentele erau traduse în mod obişnuit, potrivit Reuters.

Deputatul comunist Constantin Staris a declarat că noile reglementări subminează legitimitatea parlamentului. „Conform acestei logici, următorul pas ar fi ca Partidul Acţiunii şi Solidarităţii să anuleze alegerile”, a spus el, referindu-se la partidul pro-european PAS, aflat la guvernare în Moldova.

Alexandru Verşinin, de la partidul de dreapta Democraţia Acasă, a declarat că restricţiile degradează democraţia.

„Dar, stimați colegi, dacă vorbim serios, așa începe totuși o degradare a unei democrații. Ea nu începe cu tancuri. Ea începe să ni se ia câte un minut, să ni se ia câte două-trei întrebări, să ni se ia câte un deputat. Astăzi, o să ne închidă gura nouă, mâine o să aleagă ce întrebări să le de-a jurnaliștii lor, iar poimâine o să le închidă gura și tuturor cetățenilor. Și asta denotă o frică din partea puterii”, a spus el.

Și conceptul de „ora votului” și limitarea timpului alocat dezbaterilor au fost aspru criticate de opoziție.

„Ce vor ăștia din PAS, stimați cetățeni? Ei vor voturi disciplinate, să-i transforme pe toți deputații în mașinărie de vot. Am să folosesc un cuvânt grecesc: „idioți utili”. 55 cu mâna sus. Votează orice capriciu...”, a declarat Verșinin la tribuna Parlamentului.

Imediat, președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul.

„Știți cum, domnule deputat, sunt nevoit să intervin și să opresc bădărănia, că dumneavoastră știți greaca. Ne-ați convins. Vă rog, luați loc”, a intervenit președintele Parlamentului.

„Și iată așa durează și așa arată democrația lor”, a fost replicat lui Verșinin.

„Deci noi în Parlamentul acesta am avut provocatori și pe timpul sesiunii legislaturii precedente, când erau fix în sectorul ăsta o grupare criminală, iar astăzi i-a luat locul o altă grupare de provocatori”, i-a răspuns Grosu.

Înfuriați, membrii Opoziţiei au părăsit sala.

„Codul privind organizarea Parlamentului trebuie să apere Parlamentul de abuzurile deputaților. Dar și deputații - de abuzurile majorității.

E normal să existe etică, transparență și sancțiuni pentru absențe. În forma actuală, însă, legea creează un mecanism disciplinar uriaș, cu sancțiuni severe și garanții fragile: tăieri salariale, limitarea dreptului la cuvânt, excluderea din delegații, restricții de acces la informații și formule suficient de vagi care permit interpretări periculoase. Iar acolo unde puterea e mare și garanțiile mici, apare inevitabil abuzul.

Critica dură în Parlament nu e abatere disciplinară. E oxigenul democrației și esența pluralismului politic. Inclusiv Comisia de la Veneția zice că libertatea de exprimare a parlamentarilor are protecție sporită. Nu putem ajunge la un Parlament în care deputații au mandat, dar nu mai au voce”, a scris Alexandr Stoianoglo.

„PAS a închis gura deputaților din partidele din opoziție și și-au votat un regulament după bunul plac, care nu va permite deputaților să vorbească.

Astăzi, opoziția trebuia să se unească în Parlament, să boicoteze, să facă apel comun la instituțiile internaționale și să vorbească cu voce tare despre fărădelegile pe care le fac cei de la PAS.

Să blocheze până nu vor veni ambasadorii în plen”, a spus și Ion Ceban.

Traseismul politic, interzis

După ce Codul va fi votat şi în lectura a doua, modificarea configuraţiei politice rezultate în urma alegerilor parlamentare nu va mai fi permisă.

Astfel, deputaţii neafiliaţi, care au părăsit o fracţiune parlamentară, nu vor putea adera la o altă fracţiune.

La fel, nu vor putea fi constituite fracţiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului electoral, precum şi ale celor interzise sau declarate neconstituţionale, a relatat NewsMaker.

Pentru lectura a doua, documentul votat joi va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita şi etica deputatului în Parlament.