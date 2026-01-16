Scandal în SUA, după ce agenții ICE au arestat nativi din tribul Sioux. „Nu e nimeni mai american decât noi, indienii americani”

Nativi americani la un protest anti-ICE în Minnesota. Foto: Profimedia Images

Membri ai triburilor de nativi americani, inclusiv Sioux, au acuzat poliția anti-imigrație ICE din Statele Unite de oprirea, anchetarea, hărțuirea și deținerea ilegală a unor amerindieni doar pe baza culorii pielii sau a numelor acestora, informează Washington Post.

Jose Roberto „Beto” Ramirez este un nativ american și cetățean al Statelor Unite în vârstă de 20 de ani care a fost reținut ilegal de agenții ICE.

Prietenii lui Ramirez au reușit să-l identifice după ce pe Facebook a fost publicată o înregistrare care surprindea momentul când băiatul era scos cu forța din mașină, trântit pe capota unei mașini și încătușat. Mama sa, Raelyn Duffy s-a dus acasă, de unde a luat certificatul de naștere al fiului, pe care l-a prezentat apoi Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Ramirez este un descendent al Națiunii Lacul Roșu, din cadrul tribului de amerindieni Ojibwe din Minnesota de Nord. El a fost reținut timp de aproximativ 10 ore și este doar unul din cazurile de nativi americani reținuți cu forța de agenții ICE din zona Minneapolis.

Mai mulți lideri și membri ai triburilor de nativi americani au acuzat agenții ICe de hărțuirea și arestarea ilegală a unor membri ai comunităților lor, doar pe baza culorii pielii ori a numelor acestora.

La fel ca în cazul Ramirez, alți 4 membri din cadrul tribului Oglala Sioux au fost reținuți de polițiștii de frontieră americani.

This is sick!



It’s been over one week since ICE detained 4 members of the Oglala Sioux Tribe—who are U.S. citizens by law and by treaty.



Tribal citizens are not “aliens.”



DHS must release them NOW and end these racist, unlawful arrests.



"There is nobody more American than… pic.twitter.com/9AvAtOTitB — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 16, 2026

Membrii tribului Oglala Sioux sunt cetățeni ai Statelor Unite. Nu e nimeni mai american decât indienii americani”, a declarat unul din membri acestui trib de nativi americani.