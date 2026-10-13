Scandalul „Cornell7”: Universitatea interzice toate petrecerile fraternităților după acuzațiile de viol în grup

2 minute de citit Publicat la 22:39 13 Oct 2026 Modificat la 22:39 13 Oct 2026

Universitatea de top e dată în judecată, după ce 7 studenți ar fi violat în grup o colegă. Foto: Getty Images

Universitatea Cornell a interzis toate petrecerile fraternităților, după ce o fostă studentă a acuzat că a fost drogată și violată de mai mulți bărbați la una dintre aceste petreceri. Cazul a stârnit un scandal uriaș și a readus în discuție felul în care universitatea a gestionat acuzațiile de agresiune sexuală, scrie BBC.

Luna trecută, o femeie identificată în documentele instanței drept Jane Doe a depus o plângere civilă în care susține că, în 2024, la o petrecere organizată într-o casă de fraternitate de la Cornell, ar fi fost drogată și violată de mai mulți bărbați.

Președintele universității, Michael Kotlikoff, a anunțat marți o serie de măsuri luate după apariția acuzațiilor, printre care și interzicerea petrecerilor fraternităților până la finalul anului universitar.

„Îmi pare profund rău pentru răul suferit de Jane Doe în 2024 și sunt îngrozit că un astfel de act de violență sexuală a avut loc în comunitatea noastră Cornell”, a transmis Kotlikoff. „Este clar că femeile din campusul nostru continuă să se întrebe dacă sunt în siguranță. Trebuie să recunoaștem unde am greșit și să luăm măsuri reale”, a adăugat el.

Fraternitățile există de zeci de ani în universitățile americane și funcționează ca organizații sociale formate din studenți bărbați, care locuiesc, studiază și își petrec timpul împreună. De-a lungul anilor, unele dintre aceste organizații au devenit cunoscute și pentru petreceri cu consum excesiv de alcool sau ritualuri periculoase de inițiere.

Avocatul femeii care a făcut acuzațiile a spus că aceasta a deschis procesul civil tocmai pentru a obliga universitatea să își îmbunătățească modul în care răspunde la cazurile de abuz.

„Măsurile anunțate astăzi pot ajuta la atingerea acestui obiectiv, dar vin prea târziu pentru a o proteja pe doamna Doe”, a declarat avocatul Thomas Giuffra.

Președintele Cornell a precizat că orice persoană care încalcă noua interdicție privind petrecerile fraternităților va fi suspendată.

Universitatea spune că va îmbunătăți și sprijinul oferit victimelor agresiunilor sexuale, inclusiv prin angajarea mai multor persoane care să le ajute să raporteze astfel de fapte și să aibă acces la serviciile de care au nevoie.

Potrivit legislației federale americane, universitățile sunt obligate să ofere măsuri de sprijin victimelor agresiunilor sexuale pentru ca acestea să își poată continua studiile. Avocatul lui Jane Doe spune că aceasta a renunțat la facultate după presupusa agresiune.

Kotlikoff a mai anunțat că universitatea va permite unor ofițeri ai Poliției Statului New York, instruiți special pentru astfel de cazuri, să investigheze acuzațiile de agresiune sexuală din campus.

Aceștia vor putea discuta cu victimele care vor să depună plângeri penale și vor întocmi rapoarte detaliate pentru autoritățile competente.

Universitate e criticată pentru modul în care a gestionat cazul

Universitatea a fost criticată și pentru informațiile pe care le-a transmis procurorilor locali despre acuzațiile făcute de Jane Doe.

Din sutele de documente obținute de presa americană din ancheta internă a Cornell, procurorul districtual din Tompkins County, Matthew Van Houten, a spus că biroul său a primit în 2024 doar o declarație de șase pagini semnată de victimă și mesaje de pe Snapchat în care bărbați de la petrecere ar fi promovat o întâlnire sexuală gratuită cu aceasta.

Oficiali ai statului New York au criticat și decizia lui Van Houten de a nu formula acuzații și de a nu intervieva personal victime sau martori.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, i-a cerut procurorului general al statului, Letitia James, să investigheze cazul.

Președintele Cornell a mai spus că universitatea va aduce specialiști naționali în prevenirea violenței sexuale pentru a analiza cauzele care duc la astfel de incidente în campus și pentru a găsi soluții prin care acestea să fie prevenite.

Kotlikoff a descris măsurile anunțate drept primul pas spre „o schimbare sistemică” în cadrul universității.